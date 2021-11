"Água é um direito humano básico fundamental", defende ex-ministro da Autoridade Palestiniana

O aquecimento global não está a atingir todas as regiões da mesma forma. Mas a falta de água em algumas áreas pode pode levar a uma instabilidade mais abrangente e a novas vagas de migrantes.

A realidade é conhecida do antigo ministro do governo da Autoridade Palestiniana com a pasta da Água, Shadad Attili.

"As alterações climáticas estão a afetar a pluviosidade, ao mudarem o padrão de precipitação e isso reflete-se também no agricultor que costumava plantar as culturas. Ele depende da pluviosidade. A água é um direito humano básico fundamental. Se as pessoas não têm água, vão mudar-se para lugares onde há água. Se as pessoas não tiverem comida suficiente, elas vão mudar-se para lugares onde há comida. Isto cria instabilidade interna. Cria também instabilidade regional. Portanto, é grave. É realmente sério".

Shadad Attili acredita, no entanto que é possível encontrar uma solução para o problema, caso haja vontade política.

"O Fundo Ecológico e o financiamento devem ser permitidos aos países em desenvolvimento para enfrentar as consequências das alterações climáticas: a adaptação, a mitigação e tudo o mais. Temos de encorajar a reserva de água. Temos de melhorar a governação, os sistemas de irrigação agrícola. Temos também de reformar todos os setores e mais concretamente o setor da água, a fim de reduzir as perdas e de manter cada gota de água na nossa região".