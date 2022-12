Processo de mineração de criptomoedas aquece estufas de “flores Bitcoin” nos Países Baixos

A mineração de Bitcoin aquece estufas nos Países Baixos. Enquanto os preços da energia sobem na Europa, são encontradas formas criativas de reciclar o calor gerado durante o processo de mineração de criptomoedas. O processo gera muito calor que acaba por ser “desperdiçado”, mas agora é aproveitado - uma estufa gigante no sudeste de Roterdão é aquecida com a energia residual para alimentar “flores Bitcoin”.

Uma parceria entre um produtor de flores e um produtor de Bitcoin, na qual todos saem a ganhar.

Reduzimos o gás natural e utilizamos electricidade renovável, o que significa que é melhor para o ambiente - estamos de facto a melhorar o ambiente e não o contrário. Bert de Groot Fundador do projeto Bitcoin Bloem

Nesta iniciativa "Bitcoin Bloem", as estufas são aquecidas com eletricidade que seria desperdiçada, em vez de gás natural. O produtor de flores recebe energia gratuita para o cultivo.

Para a produtora de tulipas, Danielle Koning, explica que o mais importante é a poupança em gás natural. Explicando que essa é a razão mais importante e sem segundo lugar, porque também ganha em bitcoin ao receber a iniciativa na estufa.

Em janeiro de 2022 a estufa viu explodir os preços do gás natural e encontrou uma solução mais eficiente e económica, ao fazer o aquecimento da estufa através dos "mineiros" de bitcoin. A iniciativa "Bitcoin Bloem" também construiu uma palette de flores, com 3200 tulipas que deram as boas vindas aos participantes do evento Bitcoin Amsterdão 2022.