Como é que os parques eólicos gerem a falta de vento?

A indústria eólica do Mar do Norte está a crescer rapidamente. Será que os períodos sem vento podem ameaçar essa expansão?

A União Europeia quer aumentar a produção de energias renováveis, não só para cumprir as promessas em matéria de clima, mas também para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos.

Um dos sítios mais ventosos do mundo

O porto de Esbjerg, na costa do Mar do Norte, na Dinamarca é um dos símbolos do desenvolvimento da energia eólica off-shore na Europa, e um dos sítios mais ventosos do mundo.

"A procura está a explodir e sabemos que em 2025 atingiremos o limite. A ambição dos governos e das grandes empresas de energia é um dado adquirido. Sabemos que existe procura de vento offshore. Será um fenómeno estável durante os próximos oito a dez anos", afirmou Jesper Bank, diretor comercial do porto de Esbjerg.

O que acontece quando o vento diminui?

Espera-se que o vento ao largo da costa do Mar do Norte, na Dinamarca, possa gerar 65 Gigawatts, no final da década, o equivalente a 30 reatores nucleares. Mas o que é que acontece quando a velocidade do vento diminui?

"Temos provas de que o abrandamento do vento pode tornar-se mais frequente no futuro, é preciso estar preparado para esse fenómeno. As alterações climáticas podem ter um impacto na variabilidade dos ventos. Há muita incerteza, mas, em geral prevê-se um ligeiro aumento da variabilidade, e em particular um aumento da falta de vento”, explicou Matti Juhani Koivisto, Investigador da DTU Wind and Energy Systems.

Anomalia da velocidade do vento entre julho e setembro de 2021 Euronews

O Reino Unido e a Irlanda registaram velocidades de vento bastante abaixo da média entre Julho e Setembro de 2021. Será que a repetição do fenómeno este ano, poderá ter impacto na nossa segurança energética?

"Já estamos preparados para esse fenómeno, já o constátamos, temos formas de gerir a situação. Mesmo que o fenómeno se torne mais frequentes no futuro, temos tecnologias para lidar ele", garantiu Matti Juhani Koivisto.

Design e eficiência das turbinas

Uma das soluções para manter as turbinas a girar é torná-las mais eficientes. "Com velocidades de vento mais baixas, as turbinas produzem menos potência, mas podemos alterar o design das turbinas para ter um rotor maior. Deste modo, o gerador atinge a potência nominal mais cedo, a uma velocidade de vento mais baixa. Ou seja, produz potência mais constante, mesmo a velocidades de vento mais baixas", explicou Kenneth Thomsen, responsável pelo design de turbinas da DTU Wind and Energy Systems.

Nos próximos anos, a capacidade de medir e avaliar a variabilidade do vento vai tornar-se num elemento vital. Para poder criar um sistema europeu de produção de energia renovável eficaz, é fundamental ter dados fiáveis que permitem prever as condições climáticas.

Aumento da temperatura em março de 2023 Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Os dados do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus

Em Março de 2023 a temperatura esteve zero ponto cinco graus Celsius acima da média de 1991 a 2020. O mês março foi o mais quente de que há registo.

No mapa de anomalias de temperatura, vemos o aumento da temperatura numa vasta área do planeta. A faixa vermelha mostra as elevadas temperaturas registadas em Março de Marrocos, ao Japão. Houve numerosos novos máximos de temperatura. Por exemplo, a estância balnear de Agadir atingiu 38,9 graus no final de Março. No início do mês, Wuhan na China atingiu 26 graus, 12 graus acima da média para a estação. Esteve mais frio do que a média em partes do oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Em São Francisco a temperatura baixou para 5,5 graus a 27 de Março, o nível mais baixo desde 1898.

Anomalia de temperatura em março de 2023 Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

A precipitação na Europa

O mapa foram mais húmidas do que a média do mês passado, da Irlanda e da França no oeste até à Rússia no leste. A Turquia registou a precipitação mais elevada e choveu ou nevou menos do que a média na maior parte do sul da Europa.

Anomalia de precipitação em março de 2023 Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

A humidade do solo

A anomalia de precipitação reflete-se parcialmente no mapa de anomalias de humidade do solo. Em grande parte da Península Ibérica o solo esteve consideravelmente mais seco do que a média da estação.