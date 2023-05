De Angela Symons com

Áustria ajuda a pagar reparações numa tentativa de combater o lixo electrónico. Uma lei europeia sobre o "direito à reparação" poderá em breve facilitar a reparação em vez da substituição de aparelhos electrónicos.

Os austríacos têm tirado partido de um programa de reparação de aparelhos eléctricos avariados.

Concebido para combater o lixo electrónico, o programa governamental cobre metade do custo das reparações. O programa aplica-se a aparelhos defeituosos, como smartphones, computadores portáteis, máquinas de café e máquinas de lavar louça.

Desde a sua criação, há um ano, foram utilizados 560 000 cupões no valor máximo de 200 euros, segundo o Ministério do Ambiente.

Este número é muito superior ao que se esperava. Inicialmente, as autoridades esperavam que 400 000 cupões fossem resgatados até ao início de 2026.

O programa permite que os consumidores levem os aparelhos defeituosos a um dos 3500 locais de reparação em todo o país.

A nova lei sobre o "direito à reparação" poderá levar à criação de sistemas semelhantes em toda a UE.

O que é o "direito de reparação" da UE?

A União Europeia está actualmente a trabalhar na introdução de um "direito à reparação" de certos aparelhos para ajudar a reduzir o lixo electrónico.

Em Março, foram propostas regras comuns sobre a reparação de bens no âmbito do sistema de economia circular da UE.

Se for adoptada, a proposta obrigará as empresas a oferecer aos consumidores o direito de reparar os seus aparelhos e máquinas - através do fabricante ou de um terceiro.

O sistema reduziria o desperdício ao dar aos consumidores o direito de pedir uma reparação em vez de uma substituição e ao tornar as reparações mais fáceis e mais económicas.

Combateria também a "obsolescência planeada" - quando os bens se tornam inutilizáveis após um determinado período, sem que exista um método de os reparar. Isto encorajaria os produtores a desenvolver produtos e modelos de negócio mais sustentáveis.

A tecnologia que é deitada fora em vez de ser reparada já produz 35 milhões de toneladas de resíduos e 261 milhões de toneladas de emissões de CO2 todos os anos na Europa, de acordo com a Comissão Europeia.

Como funcionaria o "direito à reparação" na UE?

Dentro do período de garantia legal de um produto, os produtores seriam obrigados a oferecer serviços de reparação, se tal não custasse mais do que uma substituição.

Cinco a dez anos após a data de compra, os produtores seriam igualmente obrigados a reparar os produtos, mas a expensas do consumidor.

O regime obrigaria igualmente os produtores a divulgarem informações sobre a forma de reparar os produtos, eliminando o seu monopólio em matéria de reparação. Isto permitiria que as empresas mais pequenas participassem no processo de reparação, baixando os preços.

Alguns países já adoptaram as suas próprias leis contra o desperdício. Por exemplo, em 2021, a França obrigou a Apple, a Samsung e outros fabricantes de dispositivos a adicionar uma "pontuação de reparabilidade" aos seus produtos, permitindo aos consumidores fazer escolhas mais informadas.

O Reino Unido já tem uma lei de "direito à reparação" - mas é limitada

O Reino Unido introduziu uma lei de "direito à reparação" em julho de 2021 para combater o lixo eletrónico de máquinas como televisores, máquinas de lavar louça e frigoríficos. Os fabricantes tiveram um prazo de dois anos para cumprir a lei.

A lei obriga os fabricantes a disponibilizarem peças sobresselentes e informações sobre reparações aos consumidores e a empresas terceiras durante um período máximo de 10 anos.

No entanto, não abrange telemóveis, computadores portáteis, microondas e vários outros aparelhos.