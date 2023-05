De Euronews

Os habitantes da capital francesa têm mais probabilidades de morrer devido às altas temperaturas do que os habitantes de outras 854 zonas urbanas da Europa

Os parisienses enfrentam o maior risco de morrer devido ao calor quando comparados com outras cidades europeias, de acordo com um novo estudo publicado na revista Lancet Planet Health.

A capital francesa registou os maiores riscos de mortalidade relacionados com a temperatura em todos os grupos etários, entre 854 cidades e áreas urbanas europeias incluídas no estudo.

O estudo avaliou as mortes em toda a Europa causadas por "condições de temperatura não ideais" de janeiro de 2000 a dezembro de 2019.

Para os residentes idosos com 85 anos ou mais, o excesso de mortes devido ao aumento da temperatura foi 1,6 vezes mais provável em Paris do que noutros locais.

A capital francesa foi seguida por Amesterdão e Zagreb em termos de risco de mortes relacionadas com o calor.

Porque é que Paris corre mais riscos do que outras cidades europeias?

A mortalidade relacionada com o calor em Paris aumentou devido à vaga de calor de 2003, que afetou a França de forma particularmente grave, segundo o relatório. As condições socioeconómicas e as políticas de adaptação também têm impacto nas populações vulneráveis.

As ondas de calor tornaram-se cada vez mais comuns e intensas em Paris, enquanto a falta de vegetaçãona cidade tem sido um ponto de discussão frequente.

Estes episódios de mau tempo estão a tornar-se cada vez mais comuns devido às alterações climáticas. Os cientistas alertaram para o facto de que, a menos que as pessoas e os governos tomem medidas drásticas, estes episódios só irão piorar.

Paris é também particularmente vulnerável, uma vez que as casas da cidade utilizam zinco - um metal que absorve o calor - nos seus telhados, exacerbando as altas temperaturas, acrescentou o relatório.

Embora a vulnerabilidade às mortes relacionadas com o calor aumente com a idade, o relatório concluiu também que o calor extremo afeta todas as idades de forma mais homogénea do que o frio extremo.

Como é que Paris se está a preparar para as futuras vagas de calor?

Vários outros relatórios afirmam que Paris está a "sobreaquecer" e que poderá registar ondas de calor 34 dias por ano até 2080, em comparação com a média de 14 dias por ano na década de 2010.

Este fato levou os responsáveis políticos a adaptarem-se à "nova realidade" causada pelas alterações climáticas.

Um relatório recente alertou para a possibilidade de temperaturas sufocantes de mais de 50°C na capital francesa até meados do século.

"Estamos numa nova situação climática em que algumas pessoas já estão a sofrer e que vai piorar ainda mais", alertou o deputado Alexandre Florentin, do Partido Verde, em 2022.

Um "plano de ação climática" apresentado após a vaga de calor de 2003tem como objectivo tornar Paris neutra em termos de carbono até 2050 e evitar que se torne uma "ilha de calor".

O relatório apela à adoção de políticas mais robustas para resolver o problema, especialmente nas cidades, que estão a sofrer cada vez mais com a alteração das condições climáticas.