Valência, onde "a chuva não sabe chover", mas a água é reutilizada

Juan Ángel Conca, diretor da EPSAR, Entidade Pública de Saneamiento de Águas Residuais da Comunidade Valenciana, conta como Valência se adaptou à falta de água e pode ser um exemplo para o mundo.

"Há uma canção popular que diz que, no nosso país, a chuva não sabe chover. Ou chove pouco e há uma seca, ou chove muito e há uma catástrofe. Há séculos que aprendemos a conviver com este regime de água. Não somos o país com mais recursos hídricos da Europa, mas somos seguramente o local da Europa com a maior consciência ambiental em termos de consumo de água. Nesta região, a Comunidade Valenciana, há zonas onde 100% da água tratada é reutilizada nos campos e nas culturas para produzir as frutas e os legumes que vão parar às mesas de toda a Europa".