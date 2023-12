Da energia solar à mobilidade elétrica, este estudo apresenta cinco razões para ter esperança nos próximos tempos

Com as emissões ainda a aumentar e as catástrofes naturais a causarem destruição em todo o mundo, não é de admirar que a ansiedade em relação ao clima esteja em máximos históricos.

Mas a esperança não está perdida. Desde a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, registaram-se cinco grandes mudanças, afirma um novo estudo.

Embora termos como descarbonização e "zero emissões líquidas" tenham passado a fazer parte da linguagem quotidiana, nem sempre foi assim. Ao reconhecermos o caminho que percorremos na última década, podemos ver onde estamos a obter ganhos.

Desde a instalação de painéis solares à mobilidade elétrica, eis cinco formas de avançarmos na direção certa, de acordo com o estudo do Instituto NewClimate, uma organização alemã sem fins lucrativos.

5. O discurso sobre as alterações climáticas tornou-se dominante

Há uma década, apenas uma parte da sociedade estava significativamente consciente e preocupada com as alterações climáticas.

Nos últimos anos, esta situação sofreu uma mudança radical. Em 2014, um inquérito da BBC realizado em 17 países do mundo mostrou que 40% dos inquiridos consideravam as alterações climáticas um problema sério. Em 2020, este número subiu para 60 por cento.

O inquérito mais alargado "Peoples Climate Vote", realizado em 2021 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e pela Universidade de Oxford em 50 países, revelou uma mudança ainda mais nítida.

Na Europa Oriental e na Ásia Central, 85% dos inquiridos consideraram as alterações climáticas uma emergência global. 72% dos europeus ocidentais e os norte-americanos concordaram, juntamente com 64% das pessoas nos países árabes, 63% na América Latina, Caraíbas e Ásia-Pacífico e 61% na África Subsariana.

A questão está agora no centro do discurso público e político em todo o mundo. A crescente cobertura mediática das questões climáticas, juntamente com a sua inclusão na educação, permitiu dotar os cidadãos de conhecimentos sobre as suas causas e impactos.

Nas partes do mundo que já estão a sentir os efeitos das alterações climáticas, a curva de aprendizagem tem sido muito mais acentuada.

Mas à medida que os protestos contra o clima e os movimentos sociais ganham força, aumenta a pressão sobre os governos e as empresas para que tomem medidas.

E, nos casos em que não atuam, os avanços na ciência da atribuição de responsabilidades tornaram possível responsabilizá-los em tribunal através de litígios climáticos.

4. A maioria dos países está a apontar para "zero emissões líquidas" e as previsões de aumento da temperatura são mais baixas

Dos governos às grandes empresas, os objetivos de "zero emissões líquidas" são omnipresentes. No entanto, em 2015, apenas um país - o Butão - tinha estabelecido esse objetivo.

Atualmente, mais de 90 países, representando quase 80% das emissões globais, aderiram a este objetivo.

No passado, o debate político centrava-se nas reduções das emissões e nas soluções de compromisso entre setores e países, observa o NewClimate Institute. Mas uma economia totalmente descarbonizada é agora uma visão dominante.

Embora tenhamos um longo caminho a percorrer para alcançar estas reduções e mantermo-nos dentro do limite de 1,5°C, a curva de emissões projetada achatou-se.

Em 2015, as projeções apontavam para um aumento da temperatura de 3,6 a 3,9 ºC até 2100. Hoje, essa projeção desceu para 2,7C.

3. Os investidores e as empresas sentem-se pressionados a agir em matéria de clima

Antes do Acordo de Paris, as alterações climáticas eram um tema de nicho entre os investidores e as empresas. Atualmente, existe pressão para as reconhecer como uma ameaça séria. Muitas empresas apresentam relatórios e divulgam os seus impactos climáticos - algumas são mesmo legalmente obrigadas a fazê-lo. À medida que procuram melhorar as suas credenciais, as oportunidades de baixo carbono estão a ganhar popularidade e as inovações ecológicas estão a provocar mudanças nos modelos de negócio tradicionais.

A procura de investimentos sustentáveis está a aumentar. Em 2021, 84% dos proprietários de ativos a nível mundial declararam estar a implementar ou a avaliar estratégias de investimento sustentáveis, em comparação com cerca de 53% três anos antes, de acordo com a PwC.

Com uma transição para longe dos combustíveis fósseis selada na COP28 este mês, o risco de ativos irrecuperáveis está a afastar o financiamento das fontes de energia poluentes e das energias renováveis.

E com os cidadãos e os governos cada vez mais atentos às campanhas de “lavagem verde” é cada vez mais difícil para as empresas enganar-nos. Para as que o tentam fazer, os litígios climáticos são um risco crescente.

2. As energias renováveis são atualmente mais baratas do que os combustíveis fósseis

No passado, as energias renováveis não podiam competir com os combustíveis fósseis em termos de custo ou fornecimento. Tudo mudou nos últimos anos.

Os sistemas de energia estão a mudar para modelos flexíveis e descentralizados que incluem energia eólica, solar e hidroelétrica.

A velocidade desta transição excedeu as expetativas, com o custo da energia solar e da energia eólica terrestre e marítima a baixar entre 60 e 90% nos últimos 10 anos, de acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. As novas energias renováveis são atualmente mais baratas do que os novos combustíveis fósseis em 90% do mundo.

Por cada dólar (0,91 euros) investido em combustíveis fósseis, 1,70 dólares (1,55 euros) são atualmente gastos em energias limpas. Há cinco anos, este rácio era de 1:1, de acordo com a Agência Internacional da Energia (AIE).

1. A eletrificação dos edifícios e dos transportes está a progredir rapidamente

Dos automóveis elétricos às bombas de calor, a eletrificação tornou-se um elemento central da estratégia mundial de descarbonização.

Os automóveis com motor de combustão estão a ser progressivamente eliminados em vários países e regiões, incluindo o Espaço Económico Europeu (EEE), o Canadá, o Chile e vários estados dos EUA - uma política que seria inconcebível há uma década.

Os pontos de carregamento de veículos elétricos, a acessibilidade dos preços e o número de automóveis nas estradas ainda precisam de ser melhorados. Mas os avanços no armazenamento das baterias estão a começar a eliminar alguns destes obstáculos.

As bombas de calor estão a ajudar a descarbonizar as nossas casas, impulsionadas por incentivos financeiros que estão agora disponíveis em mais de 30 países, que representam mais de 70% da atual procura global de aquecimento. As vendas na Europa aumentaram 38% de 2013 a 2022.

A inovação e o investimento estão também a ajudar a descarbonizar setores "difíceis de reduzir", como o transporte marítimo e a indústria pesada. O aço com hidrogénio, os navios elétricos e os combustíveis com baixo teor de carbono estão entre os maiores desenvolvimentos.

Apesar de todos estes ganhos, "a própria crise climática está a acelerar a um ritmo cada vez mais rápido", afirmam os autores do estudo. Este facto realça a necessidade urgente de aumentar a dinâmica destes desenvolvimentos positivos.