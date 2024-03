De Euronews Green

Os ativistas estão a protestar antes de uma reunião com o Ministro dos Transportes francês sobre a limitação dos voos, na sexta-feira.

Os ativistas iniciam hoje dois dias de ação nos maiores aeroportos da Europa, exigindo um limite para o número de voos que destroem o clima.

Uma coligação de 25 organizações - incluindo associações de moradores locais e grupos climáticos - tem como alvo aeroportos em França, Alemanha, Espanha, Países Baixos e Reino Unido.

Pedem que os voos sejam limitados a níveis inferiores aos de 2019, em conformidade com a decisão histórica tomada no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão.

"Nós, as vítimas do incómodo dos aeroportos e as vítimas presentes e futuras do aquecimento global, apelamos aos nossos governos e à Europa para que sigam o caminho necessário aberto pelos Países Baixos, tomando finalmente medidas concretas", diz um comunicado partilhado com a Euronews Green.

Estas medidas passam por "limitar e reduzir o número de voos, assegurando simultaneamente a redução do ruído, da poluição atmosférica e das emissões de CO2, e generalizar o recolher obrigatório nos aeroportos, aeródromos e heliportos".

Onde se realizam os protestos nos aeroportos?

Estão previstas ações nos cinco maiores aeroportos da Europa: Paris Charles de Gaulle, Londres Heathrow, Madrid Barajas, Frankfurt e Amesterdão Schiphol.

A maior parte dos protestos terá lugar hoje (13 de março) em França. De acordo com um comunicado do grupo de campanha Stay Grounded, estão previstas 20 mobilizações em todo o país para pressionar o Ministro dos Transportes.

Os grupos deverão reunir-se com o ministro na sexta-feira, 15 de março. Stay Grounded afirma que esta reunião será seguida de um "evento musical humorístico" e de discursos às 12h30.

Na sexta-feira, os protestos nos aeroportos de outros países europeus também vão ter lugar.

Porque é que os ativistas estão a atacar os maiores aeroportos da Europa?

De acordo com o grupo de campanha Transport and Environment, os cinco maiores aeroportos da Europa emitem mais CO2 do que toda a economia sueca.

De acordo com as previsões do sector da aviação, o tráfego aéreo deverá duplicar até 2040, refere a Stay Grounded.

"A aviação é a forma mais rápida de fritar o planeta", afirma Magdalena Heuwieser, porta-voz da rede de campanhas.

"Fazer um voo gera mais emissões do que muitas pessoas em todo o mundo emitem num ano inteiro. Precisamos urgentemente de limitar os voos a nível aeroportuário.

"As tentativas do aeroporto de Schiphol para reduzir o número de voos e proibir os jactos privados e os voos noturnos devem ser aplicadas em Paris e noutros aeroportos".

Em 2022, o Governo neerlandês anunciou um plano pioneiro a nível mundial para reduzir o número de voos de Schiphol de 500.000 para 460.000, em grande parte para limitar a poluição sonora.

Mas o plano foi arquivado em novembro de 2023, na sequência de protestos de outros países e de empresas de aviação. Espera-se uma decisão do Supremo Tribunal sobre esta questão nos próximos meses.