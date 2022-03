Portugal e Espanha conseguem "tratamento especial"

O Conselho Europeu desta sexta-feira foi longo e tenso. Os chefes de Estado e de Governo dos 27 tentaram encontrar formas de travar o aumento dos preços da energia. Entre os estados-membros, havia uma clara divisão entre os que eram a favor e contra a intervenção neste mercado. No final do encontro, a presidente da Comissão Europeia confirmou um "tratamento especial" para Portugal e Espanha, que pediam um teto máximo para o preço do gás.

Ursula von der Leyen disse que a Península Ibérica “tem uma situação muito especial, com "um 'mix' energético que inclui uma grande carga de renováveis, o que é muito bom, mas com muito poucas interligações ao resto da Europa”. Por isso, explicou que os 27 concordaram com um "tratamento especial" para que a Península Ibérica possa lidar com esta situação muito específica em que se encontra".

Outras das decisões que saem desta cimeira tem a ver com a compra comum de gás, para se conseguir melhores preços. E houve também um acordo sobre a necessidade de aumentar os níveis de armazenamento de gás na Europa antes do próximo inverno.

Ursula von der Leyen sublinhou que 75% do mercado mundial do gás dos gasodutos é o mercado europeu, e que por isso, “o bloco tem um enorme poder de compra e é bom que se use agora esse poder de negociação coletiva”. Em vez de os estados membros competirem uns com os outros, elevando os preços, vão comprar em conjunto.

A guerra na Ucrânia é uma das razões do aumento dos preços da energia. Na União Europeia, todos defendem um bloco mais autónomo e menos dependente do gás russo, também porque essa é uma das principais fontes de rendimento de Moscovo.