As contas do Qatargate ainda estão por fazer. Uma eurodeputada está presa; dois outros viram a imunidade parlamentar ser levantada esta segunda-feira. Fora do Parlamento Europeu, há mais três suspeitos já identificados neste caso de corrupção. A presidente da assembleia, Roberta Metsola, parece decidida a manter a credibilidade do hemiciclo e promete que não haverá impunidade.

Por entre aplausos surge a pergunta: quanto custa corromper um eurodeputado?

A resposta terá tantas versões quanto números de lugares no hemiclo. Certo é que, na base, todos os eurodeputados ganham o mesmo.

Salários e subvenções são iguais para todos os eurodeputados Euronews

O salário bruto foi atualizado em julho passado para 9800 euros. A este valor aplicam-se as deduções em vigor na Bélgica e podem aplicar-se deduções específicas do país a que o eurodeputado pertence, por isso o valor líquido varia.

Os eurodeputados dispõem de um envelope mensal de mais de 4700 euros para despesas de funcionamento do gabinete, de um subsídio de presença nas sessões plenárias e o reembolso de outras despesas relacionadas com a atividade parlamentar no total de 4716 euros por ano.

No âmbito do Qatargate, a 10 de dezembro, com a detenção da eurodeputada socialista grega Eva Kaili,as autoridades apreenderam um milhão e 500 mil euros em dinheiro.