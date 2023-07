O não prolonagemento pela Rússia da Iniciativa dos Cereais do Mar Negro e a cimeira da União Europeia com parceiros da América Latina e Caraíbas estiveram em destaque na atualidade política europeia.

Depois de a Ucrânia ter destruído uma secção da ponte de Kerch, que é a única ligação entre a Crimeia (península da Ucrânia que foi anexada pela Rússia, em 2014) e a Rússia continental, o governo de Moscovo abandonou a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro, criada há um ano.

Ao abrigo deste acordo, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, a Ucrânia foi autorizada a exportar cereais por navio através do Mar Negro. Foi um grande alívio para os países em desenvolvimento que tinham sido afetados pela subida dos preços dos produtos alimentares.

"O facto de, mais uma vez, os cereais ucranianos não poderem sair da Ucrânia significa que centenas de milhares de pessoas em todo o mundo ficarão privadas de alimentos básicos. Penso que esta situação merece uma ação a nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não podemos apenas queixar-nos. Isto é usar a fome como uma arma", disse Josep Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia.

A notícia do não prolongamento da Iniciativa dos Cereais do Mar Negro foi analisada e fez parte da declaração política final da cimeira entre a UE e a Comunidade dos Estados da América Latina e Caraíbas, em Bruxelas.

As partes celebraram o evento como uma espécie de reunião familiar após um longo período de afastamento, apesar das numerosas diferenças políticas. Mas o simbolismo de ter líderes de 60 países lado a lado e a sublinhar valores comuns não é de somenos.

A euronews falou sobre o evento político com Anna Ayuso, investigadora no Centro de Assuntos Internacionais de Barcelona, que explicou que um dos resultados mais significaticos foi o anúncio da assinatura do acordo de associação com o Chile e de avanços na negociação dos acordos com o México e a comunidade do Mercosul.