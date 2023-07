Isabel Marques da Silva De Aida Sanchez Alonso

Houve promessas de investimento e de melhor cooperação política, mas a Nicarágua discordou do parágrafo que manifesta "profunda preocupação com a atual guerra contra a Ucrânia", no documento de conclusões da cimeira UE-CELAC, terça-feira, em Bruxelas.

A declaração política conjunta saída da cimeira foi assinada, formalmente, apenas por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu (órgão que rúne os 27 líderes da União Europeia) e Ralph Gonsalves, que preside atualmente à Comunidade dos Países da América Latina e das Caraíbas (CELAC), sendo primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas. O texto foi endossado por 59 representantes dos 60 países (27 da Ue e 33 da CELAC), tendo a Nicarágua mantido a oposição à referência sobre a guerra na Ucrânia, no final da cimeira, em Bruxelas. "Estamos extremamente satisfeitos por termos conseguido alcançar uma posição muito forte de 60 países à volta da mesa, membros da UE e da CELAC. Constatei, com o meu colega Ralph Gonsalves, que é o copresidente desta cimeira, que apenas um país não conseguiu chegar a acordo sobre um parágrafo", referiu Charles Michel. Outro parágrafo polémico teve a fazer com o passado colonial de alguns Estados-membros europeus. No final, a declaração lamenta o sofrimento infligido aos milhões de escravos traficados, mas não foi incluída uma menção a medidas de compensação. Acordos comerciais concluídos e outros em vias disso A cimeira serviu, sobretudo, para relançar os laços económicos e comerciais. A Comissão Europeia comprometeu-se a investir 45 mil milhões de euros em mais de 130 projetos, em vários setores industriais nos países da CELAC. É a primeira vez que podemos discutir e falar claramente sobre um mecanismo para acabar com o extractivismo na América Latina e a ideia de que a América Latina é apenas um produtor de matérias-primas e que não deve industrializar essa produção primária. Alberto Fernández Presidente da Argentina Também foram assinados vários acordos comerciais, incluindo um memorando de entendimento com o Chile, sobre importação de matérias-primas. "É a primeira vez que podemos discutir e falar claramente sobre um mecanismo para acabar com o extractivismo na América Latina e a ideia de que a América Latina é apenas um produtor de matérias-primas e que não deve industrializar essa produção primária", disse Alberto Fernández, presidente da Argentina. "É a primeira vez que podemos falar de extrativismo sem culpas. Meio a brincar, meio a sério, foram precisos cinco séculos, mas finalmente conseguimos", acrescentou. Já a ratificação do acordo UE-Mercosul deverá ocorrer só no final do ano. A União Europeia está a tentar contrabalançar a crescente influência da China na região, que é agora o segundo maior parceiro comercial da região, a seguir aos EUA.