O Parlamento Europeu apoiou a nomeação de Iliana Ivanova como nova Comissária Europeia para a Inovação e Investigação.

Numa votação em plenário realizada em Estrasburgo, na terça-feira, 522 deputados europeus votaram a favor da nomeação, com 27 votos contra e 51 abstenções.

PUBLICIDADE

A búlgara de 47 anos foi nomeada para o cargo depois de Mariya Gabriel se ter demitido em maio para se tornar Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bulgária.

A sua nomeação surge no momento em que Bruxelas entra na última parte da legislatura, com pouco tempo para novas iniciativas, antes das eleições europeias de junho do próximo ano.

"Obrigado pela vossa confiança! Agradeço aos ilustres membros do @Europarl_EN pelo seu voto positivo à minha nomeação na sessão plenária de hoje!"

Quando questionada pelos deputados do Parlamento Europeu, na passada terça-feira, Ivanova prometeu colocar a União Europeia "de novo na corrida" à liderança mundial das novas tecnologias.

A eurodeputada também apresentou planos para aumentar o investimento da UE em investigação e inovação (I&I), fomentar a educação e as competências e promover a cultura europeia.

Ivanova herdará a responsabilidade pela gestão do "Horizonte Europa", o programa emblemático da UE no valor de 95,5 mil milhões de euros, que financia projectos de I&I destinados a impulsionar o crescimento económico e a competitividade industrial. A Comissária supervisionará igualmente os programas emblemáticos da UE no domínio da educação, como o Erasmus+.