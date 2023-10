A Europa falhou com os palestinianos ao isolar o Hamas?

Quando o Hamas ganhou as eleições legislativas palestinianas em janeiro de 2006, a Europa ficou com um problema.

A democracia palestiniana que tinha ajudado a construir após os Acordos de Oslo de 1993 produziu um resultado com o qual se sentia profundamente desconfortável - a vitória eleitoral de um grupo que considerava terrorista.

O Ocidente boicotou imediatamente o governo democraticamente eleito do Hamas até que este aceitasse reconhecer Israel e renunciar à violência. O Hamas recusou e acabou por assumir o controlo da Faixa de Gaza em 2007.

Desde então, a União Europeia tem sido um dos maiores doadores de ajuda crítica aos palestinianos em Gaza e na Cisjordânia ocupada, apoiando a economia local e evitando que a sua população mergulhe na pobreza.

Mas a UE tem feito isto mantendo uma política rigorosa de "não contacto" com o Hamas, recusando-se a dialogar com o grupo militante e canalizando a ajuda para Gaza através das agências das Nações Unidas (ONU) e de outras organizações que considera fora da órbita do Hamas, a fim de contornar o governo.

Na sua última decisão de resposta à guerra, a Comissão Europeia triplicou, no sábado, o seu apoio humanitário aos palestinianos para 75 milhões de euros. Entretanto, está a "rever" cerca de 396 milhões de euros de ajuda ao desenvolvimento não utilizada, para garantir que nenhum dinheiro da UE entrou inadvertidamente em contacto com o Hamas.

A Euronews falou com dois especialistas que estão profundamente divididos sobre a decisão da UE de isolar o Hamas e o seu impacto na influência diplomática do bloco na região.

A ajuda da UE é uma "tábua de salvação" para os palestinianos

Para o Dr. Matthew Levitt, diretor do programa Reinhard sobre contraterrorismo e informações no Washington Institute, o boicote do Ocidente ao Hamas foi a única resposta viável à vitória eleitoral do grupo.

"As pessoas têm o direito de votar em quem quiserem, mas isso tem consequências", disse Levitt à Euronews.

"O Hamas nunca foi parte da solução. Devemos também recordar que a UE e os seus aliados mantiveram linhas de comunicação com os líderes do Hamas depois de terem ganho as eleições de 2006, mas era importante para o Ocidente, nessa altura, estabelecer a forma como lidava com os terroristas", acrescentou.

A ajuda continuada da UE e dos seus aliados ocidentais foi - e continua a ser - uma tábua de salvação para os palestinianos vulneráveis, assegurando as suas necessidades básicas essenciais, afirmou o Dr. Levitt.

A UE contribui todos os anos com pelo menos 82 milhões de euros para a UNRWA, a agência da ONU que presta serviços essenciais aos refugiados palestinianos, e só em 2022 investiu 145,35 milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento para pagar os salários e pensões dos funcionários públicos palestinianos, investir em hospitais e apoiar famílias vulneráveis.

Palestinianos recolhem alimentos fornecidos pela Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinianos (UNRWA) na Cidade de Gaza, maio de 2021 John Minchillo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Mas o Dr. Tamet Qarmout, diretor de administração pública do Instituto de Estudos de Pós-Graduação de Doha, que trabalhou em Gaza para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), acredita que a ajuda da UE também perpetuou um estado de dependência palestiniana, "aliviando" Israel das suas responsabilidades.

"Os palestinianos têm recebido ajuda para sobreviver, quando o que precisam é de uma operação para sobreviver. Mas ninguém tem estado disposto a tomar essa decisão por eles", explicou.

O Dr. Qarmout considera também que, ao isolar o Hamas, a Europa se tornou ainda mais fiel aos interesses israelitas, permitindo a Israel destruir continuamente o processo de paz.

"Embora os doadores generosos tenham, sem dúvida, ajudado o povo palestiniano, também pagaram o preço da ocupação israelita, o que, de forma cínica e triste, sustenta a ocupação", acrescentou.

"As agências das Nações Unidas também se tornaram agentes do aparelho de segurança de Israel, mas também estiveram sob enorme pressão porque o Hamas se opôs ao acordo", acrescentou.

Qarmout disse ainda à Euronews que, devido ao papel dos trabalhadores humanitários da ONU na manutenção do boicote ocidental ao Hamas, acabaram por ser pressionados "a partilhar informação com o Hamas" sobre o que entrava e saía da Faixa de Gaza, o que significa que a ajuda se tornou cada vez mais politizada.

"A principal questão que a Europa tinha de se colocar na altura era como utilizar eficazmente a ajuda para garantir que ambas as partes respeitavam o processo de paz, de ambos os lados. Mas a discussão nunca foi aberta na política europeia, como se fosse um tabu", acrescentou.

Antigos dirigentes europeus, incluindo o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, lamentaram no passado a decisão de boicotar imediatamente o Hamas em 2007, afirmando que a comunidade internacional deveria ter dialogado com os militantes islâmicos.

Sabotagem da ajuda "possível"

Mas o Dr. Levitt diz que o Ocidente tinha de estabelecer linhas vermelhas claras em relação ao Hamas.

Considera também que, embora a prioridade imediata da UE deva ser garantir que a ajuda humanitária essencial continue a chegar a Gaza, também é correto investigar o potencial desvio de fundos para o Hamas.

"A realidade é que o Hamas controla a Faixa de Gaza, pelo que se deve partir do princípio de que parte da ajuda que chega está a ser desviada. A capacidade de desviar ou de desviar o topo é real".

"Há boas razões para reavaliar a forma como a ajuda é prestada, mas não se a ajuda deve ser prestada", acrescentou.

Nos últimos anos, os deputados do Parlamento Europeu têm manifestado preocupação com o possível desvio de fundos europeus pelo Hamas. Em 2021, numa pergunta escrita dirigida à Comissão Europeia, o eurodeputado sueco Charlie Weimers questionou se os fundos da UE, no valor de 1,7 milhões de euros, destinados à Universidade Islâmica de Gaza (IUG) - que tem ligações estreitas e bem documentadas com o Hamas - são contrários aos compromissos antiterroristas do bloco.

Na sua resposta, a então Comissária Europeia para a Educação, Mariya Gabriel, afirmou que a Comissão tinha cancelado os acordos de subvenção com a IUG em 2021, depois de esta se ter recusado a concordar com uma cláusula que estipulava que os beneficiários não deviam garantir qualquer ligação a pessoas incluídas na lista de medidas restritivas da UE.

Na semana passada, as Forças de Defesa de Israel desferiram ataques aéreos contra a IUG, alegando que estava a ser utilizada como "campo de treino" para militantes do Hamas.

Mas o Dr. Qarmout afirma que, apesar destas alegações, "não foi apresentada qualquer prova" que demonstre que os fundos da UE estão a ser desviados pelo Hamas, embora existam muitas provas de que Israel visa projetos financiados por doadores nos territórios palestinianos.

Um menino palestiniano abriga-se numa escola da ONU após a sua casa ter sido destruída por ataques aéreos israelitas durante a guerra de 11 dias, em 2021 Khalil Hamra/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Em 2021, registou-se um aumento das demolições israelitas de infraestruturas palestinianas, incluindo projetos financiados pela UE, o que levou os representantes da UE e do Reino Unido a visitar as comunidades afetadas na Cisjordânia.

Numa declaração de 2021, o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) afirmou que 150 estruturas financiadas por doadores foram destruídas pelas autoridades israelitas nesse ano, deslocando 656 pessoas, incluindo 359 crianças, em toda a Cisjordânia.

Israel também atacou poços e condutas de água durante conflitos, incluindo na guerra de 11 dias de 2021, apesar de muitos projetos de água serem apoiados por doadores estrangeiros.

Embora a UE tenha condenado repetidamente os ataques de colonos israelitas contra palestinianos, bem como bombardeios direcionados a infraestruturas palestinianas críticas, nunca investigou como Israel poderia ter intencionalmente prejudicado os próprios projetos de desenvolvimento da UE na região.

Na segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou que iria intensificar os seus esforços para levar ajuda a Gaza, enviando voos com material humanitário da UNESCO para o Egipto, à medida que prosseguem os esforços internacionais para abrir corredores humanitários.