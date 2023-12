A vitória da ministra das Finanças espanhola, contra a dinamarquesa Margrethe Vestager, surge após meses de disputas.

A ministra espanhola das Finanças, Nadia Calviño, será a próxima presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), resolvendo assim um diferendo de longa data entre os ministros das Finanças da UE.

Vincent van Peteghem, o ministro belga que preside ao Conselho de Governadores do banco público, disse aos jornalistas que os ministros das finanças tinham alcançado um "consenso" sobre a sua candidatura.

Calviño será "uma forte próxima presidente do BEI, o maior banco de investimento do mundo", disse van Peteghem. "Desejo-lhe as maiores felicidades".

A própria Calviño disse aos jornalistas que estava "grata e honrada" por ter o apoio dos seus colegas. "Este apoio reflete o respeito, o apreço e a liderança que conquistámos através do trabalho intenso e árduo do último ano."

Calviño, anteriormente funcionária da Comissão Europeia, venceu a dinamarquesa Margrethe Vestager na corrida à chefia do setor de empréstimos da UE.

O cargo deverá ficar vago quando o alemão Werner Hoyer sair, no final de dezembro. Van Peteghem já tinha sugerido Calviño como principal candidata, numa carta enviada aos seus homólogos na semana passada.

O lugar estava a ser muito disputado, mas a Espanha tinha um trunfo. Sob a presidência do Conselho da UE, que é rotativa entre os Estados-membros, Calviño tem presidido, desde julho, às reuniões dos ministros das Finanças, o que lhe confere uma vantagem adicional para obter apoio.

Vestager é, desde 2014, a principal responsável pela aplicação da legislação anticoncorrência da UE, enfrentando grandes empresas tecnológicas como a Apple, a Google e o Facebook, mas demitiu-se temporariamente em setembro para fazer campanha para o cargo no BEI.

Numa publicação no X, Vestager confirmou que estava a retirar a sua candidatura e que iria retomar as funções na Comissão.

Instituição da UE financiada e governada pelos 27 ministérios das Finanças nacionais do bloco, o BEI foi apelidado de banco climático do bloco - em 2019, ao prometer apoios de um bilião de euros em investimentos sustentáveis e acabar com o financiamento de combustíveis fósseis. Estes objetivos, continuam, ao mesmo tempo que financia milhares de milhões de euros na reconstrução da Ucrânia, devastada pela guerra.

Calviño chefiou anteriormente o departamento orçamental da UE e, em 2019, foi candidata à presidência do Fundo Monetário Internacional, acabando por perder para a búlgara Kristalina Georgieva.

O seu futuro no governo nacional parecia estar em dúvida depois de o Partido Socialista espanhol ter ficado em segundo lugar nas eleições de julho - mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez reforçou a sua posição graças a um acordo controverso com os separatistas catalães.

Hoyer, que já foi vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, deixará o cargo a 31 de dezembro, depois de cumprir dois mandatos de seis anos.