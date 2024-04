O oligarca russo e antigo proprietário do Chelsea FC viu os seus fundos congelados devido às suas aparentes ligações a Putin.

O oligarca russo Roman Abramovich recorreu novamente aos tribunais da UE para contestar as sanções impostas contra ele em retaliação pela guerra na Ucrânia, de acordo com documentos legais publicados hoje (8 de abril).

Abramovich foi alvo de um congelamento de bens e de uma proibição de viajar para a UE pouco depois da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

As medidas paralelas impostas pelo Reino Unido já obrigaram Abramovich a vender a sua participação no clube de futebol Chelsea, e o Tribunal Geral da UE, em dezembro passado, afirmou que o seu envolvimento com a empresa siderúrgica Evraz justificava as medidas restritivas.

A UE sancionou cerca de 2000 pessoas e entidades relacionadas com a guerra na Ucrânia, numa tentativa de enfraquecer a economia russa e influenciar o círculo íntimo do Presidente Vladimir Putin.

Está também a tentar utilizar centenas de milhares de milhões de euros em fundos estatais russos que estão atualmente imobilizados no setor financeiro da UE para ajudar a Ucrânia a lutar.

Mas Abramovich negou as suas ligações a Putin e recorreu agora ao Tribunal de Justiça da UE para argumentar que os juízes mais jovens não examinaram corretamente as suas queixas.

O caso é a mais recente reviravolta numa complexa batalha legal sobre o regime de sanções, que tem visto indivíduos que vão desde o antigo Presidente ucraniano Viktor Yanukovych e o piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin a recorrer aos tribunais, com diferentes graus de sucesso.

Um porta-voz da Comissão Europeia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o recurso de Abramovich, mas já disse anteriormente que a decisão da UE era "legal e baseada em fundamentos suficientemente sólidos".

"Roman Abramovich é um dos principais empresários russos, com laços estreitos e de longa data com o Presidente Vladimir Putin", afirmou o porta-voz da UE em dezembro.

O advogado de Abramovich não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.