Eleições europeias: dicas para evitar a desinformação

Em vésperas das eleições europeias, o The Cube explica-lhe algumas das formas de detetar e de se proteger contra afirmações duvidosas e discursos prejudiciais em linha.

PUBLICIDADE

Muitos chamaram a 2024 o "ano das eleições" - e por boas razões: pelo menos 64 países vão ou já foram às urnas este ano.

Entre eles, contam-se os EUA - que realizarão eleições presidenciais em novembro - e, muito provavelmente, o Reino Unido - que tem de realizar eleições gerais antes do final de janeiro de 2025.

O mesmo se aplica à União Europeia. Partidos de todo o espetro político estarão em força para reclamar o maior número possível de lugares nas eleições para o Parlamento Europeu em junho.

Com a realização de sondagens tão importantes este ano, no continente e não só, o cenário está também, infelizmente, preparado para a divulgação de enormes quantidades de alegações duvidosas, tanto na campanha como na Internet.

O The Cube falou com especialistas para saber onde é mais provável encontrar notícias falsas e quais são as melhores formas de evitar a desinformação.

Quais são as maiores fontes de desinformação?

Durante as eleições, as notícias falsas podem surgir de muitas formas diferentes.

Poderá deparar-se com rumores, tanto online como offline, sobre determinados candidatos e as suas políticas; poderá ouvir teorias da conspiração sobre figuras nefastas que tentam influenciar as eleições a partir do exterior; ou poderá mesmo deparar-se com deepfakes - fotografias e vídeos editados digitalmente e concebidos para mostrar os políticos de uma perspetiva pouco lisonjeira..

A desinformação apresenta-se muitas vezes como uma notícia legítima, sob a forma de artigos ou fotografias profissionais, e pode provir de uma série de fontes.

As três maiores fontes são os políticos, os que têm um incentivo financeiro para divulgar afirmações enganosas e até nós próprios, de acordo com Yotam Ophir, professor assistente no Departamento de Comunicação da Universidade de Buffalo.

"A desinformação vem muitas vezes das próprias elites", afirma. "Já vimos isso nos Estados Unidos: a maior parte da desinformação sobre a alegada fraude eleitoral em 2020 veio do próprio [ex-presidente dos EUA, Donald] Trump e do Partido Republicano".

Uma tela gigante a promover as eleições europeias é vista no Parlamento Europeu na quinta-feira, 11 de abril de 2024, em Estrasburgo, no leste de França. Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Em relação aos que espalham narrativas falsas para obter ganhos financeiros, Ophir disse que canais de televisão como a Fox News ganham "bastante dinheiro" com a promoção de um ponto de vista muito específico.

"Mas também podem ser todos os tipos de desinformação, empreendedores, sites clickbait, podcasts de conspiração e assim por diante", disse. "Essas são as pessoas que fizeram carreira a promover informações erradas".

Quanto ao público, Ophir observou que as pessoas podem muitas vezes espalhar involuntariamente informações erróneas aos seus amigos e familiares.

"Por vezes, recebemos um artigo que nos parece muito surpreendente, muito emotivo, e queremos partilhá-lo com os outros", afirmou. "Queremos saber o que os nossos amigos estão a pensar sobre o assunto. Por vezes, o título é tão cativante que nem sequer abrimos o artigo antes de o partilharmos com os outros".

"Por isso, se pudermos ter alguma cautela e sermos mais prudentes com a informação que partilhamos, isso também nos ajudará a reduzir a desinformação durante esses períodos", acrescentou.

Ser crítico, mas não cínico

Uma das formas mais importantes de evitar cair na armadilha das notícias falsas é ver tudo com um olhar crítico.

É sempre uma boa ideia verificar a origem de uma alegação ou de uma notícia. Se as coisas parecerem demasiado boas para serem verdadeiras - ou demasiado más para serem verdadeiras se se tratar de uma alegação sobre o adversário político de alguém - vale a pena dar um passo atrás e verificar duas vezes, de acordo com os especialistas.

No entanto, é importante não passar da linha da crítica para o cinismo.

PUBLICIDADE

"O cinismo é quando se começa a dizer 'toda a gente está a mentir, não posso confiar em ninguém'", disse Ophir ao The Cube. "Alguns de nós estão a caminhar para esse tipo de posição nos últimos anos, e eu vejo isso como um lugar muito perigoso para a democracia."

"Precisamos de aprender a ouvir aqueles que querem beneficiar o bem público e a ignorar aqueles que estão a tentar promover-se a si próprios para obter ganhos financeiros ou políticos", continuou.

"Sejam céticos, mas não sejam cínicos. É uma linha ténue entre os dois, mas é importante mantê-la."

Utilizar fontes fiáveis e apartidárias

As fontes de notícias e de informação fiáveis e neutras são fundamentais.

Os especialistas dizem que, em vez de se limitar a aceitar literalmente o que os candidatos políticos dizem, ouvir pessoas aleatórias na Internet ou consumir notícias de apenas um lado do espetro político, é melhor confiar em organizações bem conhecidas e apartidárias.

PUBLICIDADE

Tanto a esquerda como a direita têm a sua quota-parte de fontes e meios de comunicação dedicados a distorcer a cobertura noticiosa em seu benefício, pelo que alguns sugerem a consulta regular de sites de notícias mais neutros.

"Pode ser a Associated Press, por exemplo, ou a AFP", disse Ophir. "São agências que não obtêm ganhos financeiros ou políticos com as informações que divulgam".

"O mesmo se aplica aos websites apartidários de verificação de factos", acrescentou. "Por isso, se conseguirmos encontrar fontes como estas, que não estão inerentemente motivadas para promover tipos específicos de informação, estamos num lugar mais seguro."

Também é crucial confiar nos verificadores de factos quando se lida com falsificações profundas. Os estudos demonstram que o olho humano não é capaz de identificar consistentemente vídeos e fotografias alterados digitalmente, pelo que é melhor verificar com agências de verificação de confiança.

Confiar nos especialistas

Da mesma forma, em caso de dúvida sobre um determinado ponto de discussão que possa surgir durante uma campanha eleitoral, é melhor ouvir os especialistas, de acordo com Ophir.

PUBLICIDADE

"Hoje em dia, as pessoas têm tendência para tentar fazer a sua própria investigação, o que é admirável, por um lado, mas por outro vai dar origem a muita confusão e desinformação", afirmou.

"A maioria de nós não é capaz de compreender questões complicadas, legislação complicada ou processos políticos complicados", acrescentou Ophir. "Precisamos desses mediadores."

Durante grande parte da história, os jornalistas e os meios de comunicação social atuaram como esses mediadores, peneirando grandes quantidades de informação para as resumir para o público em geral de uma forma objetiva e fiável.

Embora muitos tenham perdido a confiança nos meios de comunicação social nos últimos anos, Ophir disse que parte do desafio agora é que os jornalistas recuperem essa confiança e encaminhem as pessoas para fontes mais fiáveis.

Se o outro lado é mau, se o outro lado é ilegítimo, então tudo o que ouço sobre ele na Internet faz sentido para mim. Dr Yotam Ophir Professor assistente, Departamento de Comunicação, Universidade de Buffalo

Respeitar a democracia

A desinformação gera intolerância, por isso é importante respeitar a democracia e não demonizar o outro lado.

PUBLICIDADE

Mesmo que não concordemos com o que os nossos adversários políticos dizem, temos de os aceitar como uma força política legítima, de acordo com Ophir.

"Quando se perde a tolerância para com o outro lado, abre-se a porta a muita desinformação, porque se o outro lado é mau, se o outro lado é ilegítimo, então tudo o que ouço sobre ele na Internet fará sentido para mim", afirmou.

"Devemos evitar perder o respeito básico pela sua legitimidade", acrescentou Ophir. "Não temos de concordar com o outro lado, mas devemos aceitá-lo como politicamente legítimo... o que também reduzirá a nossa suscetibilidade à desinformação."