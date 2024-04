Professora espanhola vence "Nobel Verde" por lutar pelo Mar Menor

De Euronews

Teresa Vicente foi uma entre sete vencedores do Prémio Ambiental Goldman.

A ativista e professora espanhola Teresa Vicente, que lutou pelos direitos legais do Mar Menor, foi uma das sete vencedoras deste ano doprestigiado Prémio Ambiental Goldman, também conhecido como o "Nobel Verde".

Para a ativista, a vitória não foi uma mera "conquista local ou nacional", mas uma "conquista europeia e internacional”.

Em criança, Teresa Vicente passava dias inteiros a nadar no Mar Menor, lago de água salgada a sul da Comunidade Autónoma de Múrcia, perto de Cartagena, em Espanha.

No entanto, ao longo das últimas décadas, a poluição crónica causada pela exploração mineira, bem como pelo desenvolvimento e escoamento agrícolas, transformou as águas cristalinas do Mar Menor num “cemitério”.

Teresa Vicente, atualmente com 61 anos, liderou uma campanha para salvar o Mar Menor, jóia ecológica da região,** do colapso**. Os seus esforços contribuíram para a aprovação de uma nova lei em 2022, que conferiu ao Mar Menor o direito legal à conservação, proteção e reparação dos danos.