É possível cooperar com "algumas" personalidades de extrema-direita, afirma Charles Michel

Charles Michel fez este comentário na Cimeira da Democracia de Copenhaga, na terça-feira, quando foi questionado sobre as próximas eleições para o Parlamento Europeu, onde se prevê que os partidos de extrema-direita e de direita direita obtenham um aumento significativo em termos de representação.

PUBLICIDADE

"A questão no Parlamento Europeu será a seguinte: Quais são os partidos políticos dispostos a cooperar, a colaborar para apoiar a Ucrânia, a defender os princípios democráticos e a tornar a UE mais forte?", disse Charles Michel no palco da Cimeira da Democracia de Copenhaga.

"Se eu observar a realidade de alguns dos partidos políticos que qualificam como "extrema-direita", a realidade é por vezes um pouco mais equilibrada em algumas das personalidades dentro desses partidos - personalidades com as quais é possível cooperar porque podem partilhar os mesmos objetivos, as mesmas opiniões sobre esses temas", continuou. "E com alguns outros, na minha opinião, não é possível cooperar".

O Presidente do Conselho Europeu não mencionou nenhum partido ou personalidade específicamente, mas os seus comentários pareciam referir-se à primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, cuja coligação de três partidos tem sido descrita como a mais à direita na história do país.

Devido ao seu tom eurocético estridente, a campanha de Meloni para a liderança de Itália fez soar o alarme em Bruxelas. Mas, ao entrar em funções, a primeira-ministra deixou os críticos perplexos ao adotar uma abordagem mais pragmática da política da UE, mostrando-se construtiva em questões fundamentais como o apoio à Ucrânia e a reforma da migração, embora se tenha oposto ao Pacto Ecológico.

Meloni e os seus aliados do grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), incluindo o polaco Lei e Justiça (PiS) e o espanhol Vox, procuram assegurar uma quota considerável de lugares no próximo Parlamento e inclinar ainda mais a agenda para a direita.

Esta mudança levantou questões sobre até que ponto os partidos tradicionais estão dispostos a aceitar, ou mesmo a alinhar, com as exigências da extrema-direita. Nos últimos anos, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, estabeleceu acordos de trabalho com as forças da ECR em Itália, na República Checa, na Suécia e na Finlândia.

Na semana passada, o primeiro-ministro croata Andrej Plenković, um destacado político do PPE, assinou um novo acordo com o ultranacionalista Movimento da Pátria, um partido que pretende juntar-se ao grupo de extrema-direita Identidade e Democracia (ID) no Parlamento Europeu.

A decisão de Plenković reavivou as preocupações sobre a normalização da extrema-direita, um fenómeno que, segundo os progressistas, ameaça a democracia e a integração europeias.

Concentração na substância

Para Charles Michel, o que importa são os resultados. "O que é importante, na minha opinião, é a política, é a substância, e quais são as decisões que estamos a tomar", disse em Copenhaga.

"Não quero dar um exemplo concreto, mas lembro-me que, por vezes, no Conselho (Europeu), quando havia eleições num Estado-Membro, havia algumas dúvidas e preocupações", acrescentou, numa aparente referência a Meloni.

"E depois vimos que era possível trabalhar com os líderes dos países, mesmo quando numa coligação há alguns partidos políticos mais orientados para a direita."

Os comentários de Michel colocam-no em desacordo com a sua própria família liberal, Renew Europe, que se opõe firmemente à cooperação com a ECR ou a ID.

Na semana passada, a Renew Europe juntou-se aos socialistas e aos verdes numa declaração que condenava a crescente violência contra legisladores, ativistas e jornalistas, que associavam ao aumento do apoio aos partidos de extrema-direita.

"Para as nossas famílias políticas, não há ambiguidade: Nunca iremos cooperar nem formar uma coligação com a extrema-direita e os partidos radicais, seja a que nível for", afirma a declaração.

O Presidente do Conselho Europeu, que, depois de completar o seu mandato, deverá deixar o cargo no final deste ano, disse estar "confiante" de que os partidos centristas continuarão a desempenhar um "papel essencial" no futuro da UE.

"Sei que é habitual, a poucas semanas das eleições, estarmos preocupados e pensarmos que o pior está para vir", afirmou. "Estou um pouco mais calmo. Estou um pouco mais sereno".