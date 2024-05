Massimiliano Allegri despedido da Juventus

Clube de Turim despede o treinador depois de um acesso de raiva contra os árbitros, na final da Taça de Itália contra a Atalanta. Thiago Motta é o provável sucessor.

A Juventus decidiu despedir o treinador Massimiliano Allegri depois de um acesso de raiva contra os árbitros na final da Taça de Itália contra a Atalanta, que o clube de Turim venceu por 1-0 na quarta-feira.

Por não ter sido concedida uma falta, Allegri despiu furiosamente o casaco, antes de começar a gritar com o quarto árbitro. O comportamento valeu-lhe um cartão vermelho, a que Allegri respondeu aplaudindo (sarcasticamente) o juiz principal da partida. Já durante os festejos da conquista da taça, o treinador terá dirigido impropérios contra o diretor desportivo Cristiano Giuntoli.

A reação da Juve chega agora com este despedimento. Num comunicado, a direção da Vecchia Signora diz que "o comportamento que evidenciou não está em linha com os valores do clube".

Há muito que circulavam rumores de uma saída de Allegri da Juventus, motivada por uma série de maus resultados que deixaram o clube no quarto lugar da Série A. O ítalo-brasileiro Thiago Motta, atualmente treinador do Bolonha, é dado há algum tempo como estando na mira da direção da Juve e é o provável sucessor.