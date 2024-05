Não, este vídeo não mostra o interior do turbulento voo da Singapore Airlines

O vídeo está a ser amplamente partilhado nas redes sociais, e até em notícias, no contexto do voo da Singapore Airlines atingido por uma forte turbulência, que provocou a morte de um homem. Mas as imagens têm sido mal atribuídas.

PUBLICIDADE

Circula no Facebook um vídeo que supostamente mostra o interior do avião da Singapore Airlines que fazia o percurso Londres para Singapura quando foi atingido por uma forte turbulência a 21 de maio.

As imagens revelam o ponto de vista de um passageiro quando o avião é subitamente abanado de forma violenta, fazendo com que um membro da tripulação de cabine seja atirado contra o teto.

Bebidas e objetos pessoais são também atirados para o ar e a bagagem cai dos cacifos superiores, atingindo os passageiros que gritam.

Os utilizadores das redes sociais estão a partilhar o vídeo com legendas que o relacionam com o incidente da Singapore Airlines, que causou a morte de um britânico de 73 anos e vários feridos.

No entanto, as imagens não mostram o interior desse avião. Em vez disso, mostra um voo de passageiros do Kosovo para a Suíça em 2019.

Sabemos isto porque a própria Euronews noticiou o sucedido na altura.

O incidente ocorreu cerca de 20 minutos antes da aterragem prevista, depois de o avião da companhia aérea búlgara ALK Airlines ter sido atingido por uma forte turbulência. 10 pessoas ficaram feridas, incluindo a assistente de bordo que foi projetada para o teto.

O mesmo aconteceu com o voo da Singapore Airlines, mas trata-se, claramente, de acontecimentos distintos.

O avião com destino a Singapura foi atingido por fortes turbulências e sofreu uma súbita queda de altitude, fazendo com que passageiros e objetos batessem no teto e fossem projetados pelo avião.

Testemunhas oculares afirmam que alguns passageiros bateram nos cacifos superiores e nas partes do teto onde estão guardadas as luzes e as máscaras de oxigénio, amolgando-os e partindo-os.

Outros ficaram gravemente feridos, com sangue a escorrer-lhes pela cara. No total, cerca de 60 passageiros ficaram feridos, sete dos quais em estado grave.

O avião Boeing, que transportava 211 passageiros e 18 membros da tripulação, foi desviado para Banguecoque, na Tailândia, onde aterrou em segurança.

Alguns utilizadores das redes sociais não hesitaram em apontar o dedo à Boeing, que nos últimos anos tem sofrido grandes golpes na sua reputação devido a várias avarias nos aviões.

No entanto, as investigações sobre o que se passou no voo da Singapore Airlines estão em curso e, até ao momento, o incidente terá sido causado apenas pela forte turbulência com que o avião se deparou.