Socialistas espanhóis começam entre os jovens campanha para as europeias

Juventude Socialista de Valência marcou presença no primeiro comício de Sánchez para as europeias.

O Partido Socialista espanhol deu início à campanha para as eleições europeias, na quinta-feira, na cidade de Valência.

Entre os presentes no evento de início de campanha encontravam-se muito jovens da Juventude Socialista de Valência. Ivan, Javier, Carlos, Gabriel e Sara foram alguns dos que encontraram no partido de Pedro Sánchez um espaço para as suas aspirações.

Em entrevista à Euronews, Ivan Belmonte descreveu o Partido Socialista espanhol como defensor da “igualdade, feminismo, direitos dos transexuais, LGTQ+... E uma forma de fazer uma frente ampla contra a extrema-direita”.

O Partido Socialista voltou a recorrer aos memes “Perro Sanxe”, que brincam com o nome depreciativo com que os opositores se referem a Pedro Sánchez, e que alcançaram um enorme sucesso nas eleições gerais de 23 de julho de 2023. Através desta estratégia, o partido consegue chegar a um público mais jovem. E também recorre aos últimos êxitos do TikTok para conseguir a atenção do eleitorado, já que espera repetir o feito das legislativas do ano passado, em que conseguiu mais de 40% do voto jovem.

“Este modelo que temos vindo a implementar há seis anos é um modelo de sucesso que refuta todos os embustes e desinformação da direita e da extrema-direita”, afirmou Pedro Sánchez.

Apesar darecente polémica com Javier Milei, o PSOE de Sánchez começa a campanha com energia e boas projeções: depois de várias semanas em que o Partido Popular estava à frenete, os socialistas poderão a vencer as eleições europeias, de acordo com as últimas sondagens.