Suspeita-se que o Hamas esteja a planear atentados na Alemanha

De acordo com uma investigação do jornal "Welt am Sonntag", o Hamas está aparentemente a planear ataques na Alemanha. Os seus alvos poderão ser a embaixada israelita e uma base militar americana.

A organização radical islâmica palestiniana Hamas terá planeado ataques na Alemanha. Segundo o jornal "Welt am Sonntag", entre os alvos estariam a embaixada israelita em Berlim e uma base militar americana na Renânia.

Com base em mapas obitdos do telemóvel de um suspeito, as autoridades de investigação chegaram à conclusão de que ele tinha espiado esses locais.

O suspeito é um homem nascido no Líbano que foi detido em dezembro de 2023. Segundo o Welt am Sonntag, o homem agia sob as ordens dos principais quadros militares do Hamas no Líbano.

O Ministério Público Federal de Karlsruhe não quis comentar e remeteu para as investigações em curso.