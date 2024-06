Líder do Partido Democrático italiano pede "Europa mais social" no último comício em Roma

Direitos de autor Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Líder italiana do Partido Democrático em comício em Roma - Direitos de autor Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Líder italiana do Partido Democrático em comício em Roma - Direitos de autor Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

De Euronews

Elly Schlein focou discurso nas prioridades do Partido Democrático, entre elas o cessar-fogo em Gaza e o reconhecimento do Estado palestiniano. A nível nacional, a líder do Partido Democrático defendeu o aumento do salário mínimo.