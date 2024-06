Resultados das eleições europeias em suspenso até ao fecho das urnas

Centenas de milhões de europeus estão a votar para eleger 720 deputados do Parlamento Europeu, com um apoio crescente à extrema-direita.

Os primeiros resultados das eleições europeias estão previstos para hoje, numa votação que ameaça enfraquecer a maioria pró-europeia no Parlamento Europeu.

Após quatro dias de votação, as primeiras projeções para a nova câmara legislativa serão divulgadas depois das 20 horas e, novamente, depois das 23 horas, quando as urnas fecharem em Itália.

Mas as estimativas de cada país poderão surgir antes disso, como nos Países Baixos, onde a votação teve lugar na quinta-feira - e a sondagem à boca das urnas sugere que o partido PVV, de Geert Wilders, conquistará sete lugares - confirmando uma viragem para os partidos eurocépticos de direita, prevista em sondagens anteriores.

Esta viragem não foi tão extrema como alguns esperavam, permitindo a vitória da aliança Verdes-Esquerda-Trabalho, que, segundo as sondagens, deverá conquistar oito lugares no Parlamento Europeu.

No entanto, o número de votos de Wilders representa um salto em relação ao atual número de deputados do partido, pelo que, de qualquer forma, parece ser um indicador de grandes ganhos para a extrema-direita.

Com cerca de 373 milhões de eleitores dos 27 Estados-Membros da UE - que, pela primeira vez, inclui alguns jovens de 16 e 17 anos - trata-se do maior exercício democrático multi-estatal do mundo.

Os resultados determinam quais os 720 deputados do Parlamento Europeu que irão deliberar sobre a legislação comunitária nos próximos cinco anos.

Este exercício tem lugar após cinco anos turbulentos, dominados pela pandemia de Covid-19 e pela invasão em grande escala da Ucrânia, para não falar do aumento do custo de vida que passou a dominar as preocupações dos eleitores.

As sondagens sugerem que a extrema-direita estará em primeiro lugar nos principais países, incluindo Wilders nos Países Baixos e o Rally Nacional de Marine Le Pen em França.

As sondagens preveem também um enfraquecimento do establishment pró-europeu, com os eleitores a virarem-se contra partidos como o do Presidente francês liberal Emmanuel Macron e o Partido Verde alemão, que atualmente faz parte do governo de coligação de Olaf Scholz.

A campanha não foi isenta de polémicas. O eurodeputado Maximilian Krah demitiu-se da liderança do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha depois de uma gafeem que pareceu defender o grupo paramilitar nazi SS.

A Hungria organizou o seu primeiro debate televisivo em 18 anos, em honra das eleições, e o recém-chegado Péter Magyar está a ameaçar o poder do primeiro-ministro Viktor Orbán, cada vez mais autoritário.

Tarefas a cumprir

Entre as primeiras tarefas dos eurodeputados está a aprovação do candidato à liderança da Comissão Europeia, com a atual presidente Ursula von der Leyen a tentar assegurar um segundo mandato.

A dinâmica eleitoral pode tornar isso mais difícil, uma vez que as sondagens antecipadas sugerem um enfraquecimento da coligação que a apoiou por pouco em 2019 - quando obteve 383 votos, apenas mais sete do que precisava.

Nenhum partido tem a maioria no Parlamento Europeu e as votações são muitas vezes decididas questão a questão, sendo necessário encontrar uma coligação que reúna a maioria necessária.

O hemiciclo sempre foi dominado pelos seus dois grandes grupos, o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, e os socialistas, de centro-esquerda.

Os dois perderam a sua maioria combinada nas eleições de 2019, desde então tiveram de formar alianças informais com partidos como os Verdes e os Liberais - e as sondagens sugerem que é pouco provável que a recuperem em 2024.

Os eurodeputados podem também alterar ou opor-se a novas propostas legislativas, o que deixa em aberto o destino do Pacto Ecológico Europeu, um ambicioso conjunto de leis para reduzir as emissões de carbono.

A cada país é atribuído um determinado número de deputados europeus em função da população, que varia entre 96 na Alemanha e apenas seis em Chipre, Malta e Luxemburgo. Portugal vai eleger 21 eurodeputados.

Pela primeira vez desde o início das eleições diretas, em 1979, a contagem não incluirá o Reino Unido, cujos 73 eurodeputados sairão após o Brexit, em fevereiro de 2020.