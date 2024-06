Eleições antecipadas em França: Porque é que foram anunciadas e o que se segue?

Macron perdeu a sua maioria absoluta no Parlamento em 2022 e teve de negociar o apoio dos partidos da oposição numa base casuística.

O Presidente francês Emmanuel Macron desencadeou um terramoto político ao anunciar, no domingo, a dissolução da Assembleia Nacional e ao convocar eleições legislativas antecipadas. Um passo arriscado que pode ser decisivo para a campanha presidencial.

O anúncio inesperado foi feito pouco depois de o partido União Nacional (Rassemblement national, RN, na sigla francesa), de extrema-direita, ter derrotado significativamente o partido Renaissance (RE) , de Macron, nas eleições para o Parlamento Europeu.

Os eleitores franceses terão agora de voltar às urnas, desta vez para eleger 577 deputados, a 30 de junho para a primeira volta e a 7 de julho para a segunda.

Porquê agora?

Macron argumentou no domingo à noite que foi forçado a dissolver a assembleia e a convocar eleições antecipadas porque não podia "fingir que nada tinha acontecido".

Nas eleições europeias, o RN obteve 31,37% dos votos, enquanto a coligação centrista ficou num distante segundo lugar, com 14,60%.

Este é o segundo grande revés eleitoral para Macron, que perdeu a maioria absoluta no parlamento semanas depois de ter sido reeleito para um segundo mandato em 2022, com o RN a obter o seu melhor resultado de sempre e a tornar-se o principal partido da oposição com 80 lugares.

Desde então, Macron e o seu governo tiveram de negociar, com os vários partidos, a aprovação de projetos de lei e recorrer ao artigo 49.3 para forçar a aprovação de uma lei sem votação.

"A França precisa de uma maioria clara para poder atuar com serenidade e harmonia", afirmou o Presidente da República num discurso transmitido pela televisão pouco depois de conhecidos os resultados das eleições, às 20h00 CET.

"O Presidente não teve outra escolha senão reconhecer o facto de que o seu próprio partido tinha acabado de assistir a uma grande derrota. Tinha de aproveitar o momento para recuperar o controlo da história", explicou Alberto Alemanno, professor de Direito Comunitário na HEC Paris.

"E a única forma de recuperar o controlo, é tornar-se ele próprio o protagonista da história", acrescentou.

Ao convocar eleições antecipadas, Macron não está a dar muito tempo aos partidos da oposição para se organizarem.

A medida foi criticada por alguns dos opositores de Macron, como a presidente da região de Île-de-France, Valérie Pécresse, cujo partido tradicional de direita, Les Républicains (LR), acaba de sofrer uma derrota maciça nas eleições europeias, com apenas 6,9%.

"Dissolver o partido sem dar tempo a ninguém para se organizar ou sem qualquer campanha é jogar roleta russa com o destino do país", disse ela no X, antigo Twitter.

Outra possibilidade é que as eleições antecipadas obriguem o partido dedireitaLR a formar uma coligação com o partido presidencial, a fim de bloquear a ascensão da extrema-direita - o que Les Républicains se tinha recusado a fazer anteriormente.

Simon Hix, professor de política comparada no Instituto Universitário Europeu, pôs em dúvida este cenário no X, escrevendo: "O que é que ele espera, que todos os outros partidos, exceto o RN, se juntem a uma coligação para "salvar a República"?

"Duvido seriamente que isso seja possível em apenas três semanas", acrescentou.

Outra hipótese mais rebuscada, referida pelos especialistas políticos, é que Macron quer que a extrema-direita ganhe poder e se torne impopular antes das eleições presidenciais de 2027.

Apesar de não se poder candidatar à reeleição, Macron quer assegurar a sobrevivência do seu partido político a nível nacional e da UE, segundo Alemanno.

"Macron tem pouco a perder e muito a ganhar ao criar as condições para que a extrema-direita ganhe as eleições nacionais em França e tente governar o país, mostrando algumas possíveis limitações e fracassos. Isto pode significar que o partido de Macron recupere o controlo do próximo ciclo presidencial", disse o professor de direito comunitário.

O Presidente francês parece estar a contar com o suposto medo da extrema-direita em certas franjas do eleitorado francês.

"A maioria presidencial está a tentar jogar esta carta para colocar toda a gente contra a extrema-direita. Não tenho a certeza de que desta vez vá resultar. Não creio que a maioria presidencial seja suficientemente forte para provocar uma tal reação de unificação para proteger o sistema contra o União Nacional", disse Alemanno.

Mas para Mujtaba Rahman, diretor-geral para a Europa da consultora Eurasia, esta possível estratégia pode dar frutos. "O bom resultado do RN na UE não se traduzirá necessariamente numa maioria nas eleições nacionais", explicou no X, devido ao facto de a afluência às urnas ser menor nas eleições europeias do que nas nacionais.

O que acontece se o partido de Macron perder as eleições antecipadas?

Se o RN, ou outro partido, obtiver a maioria no parlamento, Macron será obrigado a nomear alguém das suas fileiras como primeiro-ministro. O novo primeiro-ministro escolherá então os ministros do seu gabinete. Isto é o que os franceses chamam de "coabitação".

Se Jordan Bardella, o líder do RN, de 28 anos, se tornasse primeiro-ministro, as divisões acentuadas poderiam ter um grande impacto nas questões políticas nacionais.

A última vez que se verificou uma coabitação foi em 1997, quando o Presidente de centro-direita Jacques Chirac dissolveu o Parlamento, pensando que iria obter uma maioria mais forte, mas perdeuinesperadamente para uma coligação de esquerda liderada pelo Partido Socialista.

Lionel Jospin foi nomeado primeiro-ministro e liderou o governo até 2002.

Para Rahman, as implicações de uma coabitação RE-RN para a França e para a UE "seriam profundas", nomeadamente porque "houve três coabitações anteriores entre presidentes e governos de diferentes convicções políticas, mas nenhuma entre políticos tão ideologicamente opostos como Macron e Le Pen".

Macron é um crente convicto na UE , enquanto o RN é eurocético.

Paradoxalmente, as eleições europeias nunca tiveram um impacto tão grande na política nacional francesa.

Alemanno também acredita que as próximas eleições antecipadas em França irão afetar profundamente a política a nível da UE.

"Penso que Bardella vai estar demasiado distraído com a política nacional para desempenhar um papel na UE, como na escolha dos cargos de topo", afirmou.

"Será que vamos ver a França a dar as cartas? Os liberais não estão a ter bons resultados. Estas dinâmicas irão certamente enfraquecer a voz francesa à volta da mesa".