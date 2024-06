Homem com "ligações à extrema-direita" detido por ataques com faca a crianças na Finlândia

De Euronews

Um homem de 33 anos com ligações à extrema-direita foi detido por ter esfaqueado uma criança de 12 anos no centro comercial Valkea, em Oulu, na noite de quinta-feira.

PUBLICIDADE

Um homem suspeito de ter esfaqueado e ferido gravemente uma criança de 12 anos na Finlândia foi detido na quinta-feira.

A emissora pública finlandesa Yle informou que os serviços secretos identificaram o suspeito, de 33 anos, como tendo ligações ao extremismo de extrema-direita.

De acordo com as autoridades locais, o incidente ocorreu pelas 18:30 de quinta-feira no centro comercial Valkea, em Oulu. Uma criança finlandesa de origem estrangeira, de 12 anos, sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de vida.

"Um homem nascido em 1990 é suspeito de ter esfaqueado a vítima de 12 anos por trás várias vezes. Depois disso, tentou ir atrás de um menor que estava na companhia da outra vítima", refere o comunicado da polícia.

A polícia finlandesa declarou que a investigação criminal se encontra numa fase inicial e que o motivo exato do ato é ainda desconhecido.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, condenou o que descreveu como "um ataque brutal contra crianças".

"A violência da extrema-direita é uma ameaça real na Finlândia. Não há lugar para qualquer tipo de extremismo neste país. O governo actua com determinação contra o extremismo e a violência", escreveu num post no X.

O tribunal irá rever o caso do suspeito por duas acusações de tentativa de homicídio a 17 de junho.