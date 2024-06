De Euronews

O Presidente chinês, Xi Jinping, recebeu o seu homólogo polaco, Andrzej Duda, em Pequim, na segunda-feira. Foram assinados vários acordos bilaterais entre os dois líderes

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Polónia, Andrzej Duda, reuniram-se esta segunda-feira, dia 24 de junho, para conversações sobre a cooperação entre os dois países, das quais sairam a assinatura de vários acordos.

Xi realizou uma cerimónia de boas-vindas ao presidente polaco no exterior do Grande Salão do Povo, junto à Praça Tiananmen, em Pequim, antes de se dirigirem para uma sala para as conversações.

Andrzej Duda recordou a sua primeira visita à China em 2015, pouco depois de ter tomado posse como presidente da Polónia, altura em que foi assinado a adesão da Polónia à cooperação com a China no âmbito do projeto "Faixa e Rota".

O presidente da China afirmou que as relações entre a Polónia e a China têm demonstrado resiliência e que a China está disposta a continuar a sua amizade e a promover as relações bilaterais entre os dois países para "alcançar um melhor desenvolvimento e uma maior estabilidade numa situação internacional caótica."

Por sua vez, Andrzej Duda relembrou que a Polónia e a China "construíram uma boa relação política baseada no respeito mútuo ao longo dos últimos 75 anos."

Da conversa saíram acordos importantes entre os dois países, principalmente relacionados com comércio e cooperação em matéria de investimento.

"Depois da conversa comigo, o Presidente Xi Jinping declarou que os polacos terão isenção de visto para viajar para a China - qualquer pessoa que queira vir por um período máximo de 15 dias, o que significa principalmente para fins turísticos ou económicos, poderá fazê-lo sem visto", informou Andrzej Duda durante um briefing para os meios de comunicação social.

Foram assinados cinco acordos bilaterais , entre os quais, um acordo sobre um plano de trabalho em matéria de zonagem e regionalização para a gripe aviária altamente patogénica (GAAP); um acordo sobre os requisitos de inspeção e quarentena aplicáveis ao feijão exportado da Polónia para a China e outro sobre a elaboração de um dicionário chinês-polaco e polaco-chinês.

Andrzej Duda salientou que os acordos celebrados sobre a exportação de produtos alimentares polacos para a China são provavelmente "os maiores da história" e acrescentou que até ao final do ano a Polónia terá "uma regionalização em termos de venda de aves de capoeira."

Duda afirmou ainda que a Polónia desempenhará um papel importante no reforço das relações entre a China e a União Europeia e convidou Xi a visitar a Polónia no próximo ano.

Comboio de mercadorias liga China à Europa

Na quarta-feira passada, dia 19 de junho, foi lançado oficialmente um novo serviço de comboios de mercadorias da China para a Europa. O comboio, carregado com mercadorias como aparelhos de ar condicionado e acessórios para máquinas de café, partiu do Porto Internacional de Guangzhou e dirigiu-se para a capital da Polónia, Varsóvia.

Prevê-se que o serviço de comboios de mercadorias parta da China todas as quartas-feiras e demore dezasseis dias a chegar à Polónia. Este serviço é cerca de 30% mais rápido do que os anteriores comboios de mercadorias regulares.

A notícia surge no meio das crescentes tensões entre a China e a UE, depois de a China ter lançado uma investigação sobre as importações de carne de porco da UE, na sequência da proposta de aplicação de direitos aduaneiros às exportações de veículos eléctricos.