San Fermín é celebrado em Espanha a 7 de julho e com ele começa a primeira corrida de touros das festas de Pamplona, os Sanfermines. Trata-se de uma festa que atrai centenas de milhares de pessoas e que tem uma importância internacional.

A Sanfermines é uma festa que se realiza anualmente em Pamplona, Espanha. Começa ao meio-dia de 6 de julho e termina à meia-noite de 14. No dia 6 de julho, é feita a oferenda ao santo e a festa começa com o tradicional chupinazo (fogo de artifício).

Esta festa é internacionalmente conhecida graças, entre outros, a Hemingway, que imortalizou a celebração na sua obra "The sun also rises".

Durante os dias seguintes e até 14 de julho, realiza-se uma corrida de touros às 8 horas da manhã. Um grupo de touros e novilhos é lançado por um circuito fechado com uma vedação dentro da cidade de Pamplona que termina na praça de touros. Tanto os habitantes locais como os turistas participam neste evento em que correm à frente dos touros.

Hoje, a corrida de touros realiza-se com touros da praça de touros La Palmosilla, em Cádis. Durante a tarde, realiza-se uma tourada na mesma praça de touros. No último dia, 14 de julho, e para encerrar as festividades, canta-se o tradicional "Pobre de mi" (Pobre de mim) ao santo.

Origem dos Sanfermines, nem sempre se celebrou a 7 de julho

A lenda de San Fermín teve origem no século XI na cidade francesa de Amiens, que era então a capital da região da Picardia. Mais tarde, esta lenda chegou à cidade de Pamplona, onde San Fermín se tornou uma figura de devoção para a população local.

A lenda conta que existia um senador chamado Firmo, que viveu no tempo dos imperadores romanos Diocleciano e Maximiano, que era o governador da região. Este senador teve um filho a quem chamou Fermin. Conta-se que chegou à Pamplona romana um sacerdote chamado Honesto, enviado por São Saturnino para evangelizar a cidade, e que o senador Firmo se converteu ao cristianismo juntamente com a sua família.

Fermín, seu filho, foi instruído por Honesto e começou a pregar nas redondezas quando tinha 17 anos. Aos 24 anos, Fermín foi confirmado bispo por Honorato, o prelado de Toulouse. Aos 31 anos, Fermin partiu para pregar o Evangelho na Gália: primeiro na Aquitânia, Auvergne e Anjou, e finalmente em Armens, onde conseguiu muitas conversões e foi preso. Em 25 de setembro, sofreu o martírio e a morte por decapitação.

Por esta razão, a festa foi originalmente celebrada nesta data para honrar o santo.

Duas manifestações medievais:

As feiras comerciais realizavam-se no início do verão.

As cerimónias religiosas em honra do santo tinham lugar no final de setembro e início de outubro. Em 1591, foram transferidas para julho para coincidir com a feira, marcando o início das Sanfermines. Em 1592, a semana de San Fermín já era celebrada de 6 a 14 de julho.

Decálogo dos Sanfermines 2024 (regras e recomendações)

Segundo a conferência de imprensa dada pela vereadora responsável pela Segurança e Convivência Cidadã, Endika Alonso, este "decálogo" com as regras foi elaborado a pedido dos consulados dos países de onde vêm a maioria dos turistas que costumam vir aos Sanfermines.

Os dados mais recentes indicam que 17% das pessoas eram estrangeiras, principalmente de França, e 39% de outras províncias nacionais, principalmente de Gipuzkoa, Madrid e Bizkaia. Entre as regras da festa, Pamplona criou um decálogo - dez regras - tanto sobre a corrida de touros como sobre a convivência durante estes dias na cidade:

No Chupinazo

Durante o Chupinazo (fogo de artifício), não é permitido entrar na Plaza Consistorial e na Plaza del Castillo: paus, vidros, latas de bebidas ou qualquer outro elemento suscetível de causar danos diretos, ou indiretos.

Devido ao risco de cortes. Recomenda-se não entrar na Plaza Consistorial, na Plaza del Castillo ou nas zonas de lazer do centro histórico com calçado inadequado, como chinelos, sandálias ou similares.

Encierros

Respeite as regras. A fim de minimizar os riscos, as medidas de segurança que regulam o encierro (corridas de touros) devem ser respeitadas o mais estritamente possível e as indicações do pessoal que está a supervisionar o encierro devem ser sempre respeitadas.

Abandonar o percurso se lhe for dada essa indicação.

Todos os participantes na prova devem respeitar as indicações da polícia e do pessoal técnico e abandonar o percurso se tal lhes for solicitado.

Esta não é uma prova para menores. Não é permitida a participação de menores de 18 anos no encierro. A partir das 7h15 e até ao final do encierro, não devem permanecer no campo.

É proibido e será objeto de sanções:

Permanecer no percurso em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas.

- Usar vestuário ou calçado inadequado para a corrida ou transportar objetos inadequados para a segurança

- Chamar os touros ou chamar a sua atenção.

- Permanecer no percurso para dificultar a corrida ou a abrigar os corredores.

- Utilizar qualquer meio de registo de imagem ou som, incluindo telemóveis, dentro do percurso ou da vedação, sem autorização.

- Em caso de queda. Cobrir a cabeça com as mãos, encolher o corpo e não se levantar enquanto o pelotão não tiver passado.

Respeitar o animal, não se trata de um jogo

Nas "vaquillas" é proibido agarrar, assediar ou maltratar os animais e dificultar-lhes a saída ou a retirada. Podem ser provocados ferimentos importantes, pelo necessário um cuidado extremo.

Na cidade

Denunciar as agressões sexistas contra qualquer mulher. Serão perseguidas e punidas sem tréguas. Se for vítima ou testemunha de uma agressão, ligue 092 ou 112. Como vítima, não estará sozinha, a nossa prioridade será ajudá-la (assistência jurídica e psicológica e acompanhamento gratuito).

Pamplona é uma cidade segura, mas é aconselhável tomar medidas preventivas contra furtos e roubos: - Tente prescindir de malas de mão, pochetes e carteiras.

- É aconselhável levar os documentos pessoais, o telemóvel e o dinheiro nos bolsos da frente das calças e, se possível, nos bolsos interiores.

- Este tipo de atividade criminosa tem mais probabilidades de ocorrer em locais com muita gente.

- Não beba demasiado e, em qualquer caso, evite adormecer em locais públicos.

Primeira corrida de touros de 2024, praça de touros La Palmosilla

A primeira corrida de touros de San Fermín 2024 decorreu sem problemas. Os touros da praça de La Palmosilla percorreram os 848 metros entre os currais de Santo Domingo e a praça de Pamplona num tempo de quatro minutos e sete segundos.

Felizmente, não se registaram ferimentos causados pelos cornos dos touros. Embora não tenha havido incidentes preocupantes, na reta final, dois touros ficaram a dar voltas à praça de touros.

O trabalho dos "dobladores" foi a chave para levar os touros para os currais, evitando complicações perante a grande multidão de corredores que incitavam os dois animais.

Quanto aos feridos, a corrida de touros deste ano, a primeira da edição de 2024, terminou com seis feridos: cinco com politraumatismo e um com traumatismo cerebrall. Este último, um homem de 46 anos, recebeu uma pancada na cara e está atualmente sob observação no Hospital Universitário de Navarra.

Ativistas em defesa dos animais também marcam presença

O movimento animal protestou este ano, durante o início das festas, contra a utilização de touros nas touradas. Embora os touros não sejam mortos nos encierros, são-no durante as touradas da tarde.

A tendência geral em Espanha é claramente no sentido da redução das touradas e das festividades tauromáquicas.