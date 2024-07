Parlamento Europeu reafirma apoio à Ucrânia e critica missão de paz de Orbán

Os membros cépticos em relação à ajuda do bloco a Kiev são mais numerosos e mais organizados do que no mandato anterior.

PUBLICIDADE

O recém-eleito Parlamento Europeu espera reforçar o seu compromisso inabalável de apoiar a Ucrânia, quando uma resolução com uma redação muito clara for submetida a votação no plenário de Estrasburgo, na quarta-feira.

A iniciativa é uma clara afronta à ala de extrema-direita do hemiciclo, que saiu ligeiramente reforçada das eleições europeias de junho e que muitos receiam que venha a tentar corroer o firme apoio militar, económico e humanitário da UE à Ucrânia.

A resolução surge no momento em que as tensões sobre a controversa visita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscovo ameaçam transbordar, com o executivo da UE a prometer boicotar a presidência semestral do Conselho da UE.

Um projeto de resolução visto pela Euronews, que não tem peso legal, "reconfirma" o "compromisso inabalável" do parlamento em apoiar Kiev "durante o tempo que for necessário até à vitória da Ucrânia".

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse na terça-feira que existia "um enorme apoio para que isto fosse feito na primeira sessão plenária deste novo parlamento" e que os ucranianos se tinham questionado sobre onde estava a Europa nas semanas que se seguiram às eleições para o Parlamento Europeu.

"O apoio à Ucrânia será, estou certa, a tendência deste Parlamento. As maiorias continuarão a ser fortes neste domínio e este parlamento irá trabalhar com as outras instituições, onde tenho a certeza de que será seguida a mesma direção", acrescentou Metsola.

Apesar da vitória em muitos dos principais Estados-membros da UE, a onda de extrema-direita não foi suficientemente forte para impedir que uma coligação de partidos centristas e pró-europeus formasse uma maioria após as eleições europeias de junho.

Mas, desde então, a direita radical realinhou-se em duas novas facções, numa tentativa de exercer nova influência no hemiciclo. Uma delas, Patriotas pela Europa, tornou-se a terceira maior força do parlamento e alberga dois partidos de governo - o Fidesz da Hungria e o Partido pela Liberdade (PVV) dos Países Baixos - bem como outros como o Rassemblement National de França e o Partido da Liberdade da Áustria.

O Patriotas, que elegeu o francês Jordan Bardella como presidente, enfrenta uma decisão difícil quando a resolução for votada amanhã. O próprio Bardella fez um grande esforço para limpar a imagem favorável à Rússia do seu partido, descrevendo Moscovo como uma "ameaça multidimensional" e defendendo o direito da Ucrânia a defender-se.

Mas também se espera que a resolução condene ferozmente a recente visita de Viktor Orbán a Moscovo, no âmbito da sua autoproclamada missão de paz, dias depois de o seu governo ter assumido a presidência rotativa da UE.

A ação de Orbán é descrita como uma "violação flagrante dos tratados da UE e da política externa comum da UE", com os legisladores a dizerem que a Hungria deve enfrentar "consequências". O grupo Patriotas - que inclui 11 membros do Fidesz - será provavelmente forçado a votar contra a resolução, frustrando ainda mais os esforços de alguns dos seus partidos membros para se distanciarem dos seus laços históricos com a Rússia.

Um porta-voz do Patriotas foi contactado pela Euronews, mas ainda não confirmou se o partido chegou a uma posição comum sobre o projeto de resolução.

Pró-europeus receiam que a maré geopolítica esteja a mudar

O projeto de resolução foi elaborado com o objetivo de reforçar a solidariedade para com a Ucrânia, numa altura em que se receia que a maré geopolítica esteja a virar contra o país.

O potencial regresso de Donald Trump à Casa Branca após as eleições presidenciais de novembro - uma perspetiva que muitos analistas acreditam ser mais provável após a sua recente tentativa de assassinato - está a lançar dúvidas sobre o futuro da ajuda ocidental a Kiev.

Orbán, que visitou Trump na sua propriedade de Mar-a-Lago, no âmbito da sua chamada missão de paz, é visto como um trombeteiro das mensagens de Trump na Europa, e vai tentar usar a sua fação no Parlamento Europeu para o fazer.

Em resposta, os grupos centristas prometeram isolar os Patriotas e o grupo radical Europa das Nações Soberanas (ESN) - que inclui a Alternativa para a Alemanha (AfD) e outros partidos considerados simpáticos à Rússia - de posições-chave de liderança no parlamento.