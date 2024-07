Dois grupos de extrema-direita isolados dos cargos de poder no Parlamento Europeu

Os dois novos grupos de extrema-direita não conseguiram obter nenhum dos catorze lugares de vice-presidente.

Os candidatos de extrema-direita que concorrem à vice-presidência do Parlamento Europeu foram rejeitados na terça-feira, no âmbito dos esforços coordenados dos partidos centristas para construir uma barreira contra a direita radical.

Embora o grupo de extrema-direita Conservadores e Reformistas Europeus (CRE), da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, tenha conseguido assegurar dois vice-presidentes - mais um do que no mandato anterior - os dois recém-formados grupos de direita radical foram bloqueados.

O que significa que nem o Patriotas pela Europa, liderado por Jordan Bardella, do Rassemblement National francês, nem a Europa das Nações Soberanas (ESN), da Alternativa para a Alemanha (AfD), estarão representados na Mesa do Parlamento Europeu, que define as regras e o orçamento do Parlamento.

A decisão surge depois de um porta-voz do PPE ter confirmado, na semana passada, que estavam em conversações de última hora com outros grupos centristas para afastar a direita radical e os “amigos de Putin” de posições de influência durante a décima legislatura do Parlamento Europeu.

O Patriotas pela Europa apresentou dois candidatos, o antigo chefe da Frontex, Fabrice Leggeri, do Rassemblement National, e Klára Dostálová, do partido checo ANO, anteriormente parte do grupo liberal Renew Europe.

O Europa das Nações Soberanas (ESN), considerado como estando na franja da direita, apresentou a deputada polaca Ewa Zajączkowska, do partido Konfederacja.

Um porta-voz do Patriotas classificou o chamado cordão sanitário destinado a manter a extrema-direita sob controlo como “antidemocrático” e um insulto a “milhões de cidadãos europeus que têm o direito de ser ouvidos”.

“Não fui eu que decidi que o grupo Patriotas é o terceiro maior grupo no Parlamento Europeu, mas foram os eleitores que o decidiram”, disse Paolo Borchia, eurodeputado do Patriotas, do partido italiano Liga, à Euronews. “Portanto, o facto de ir contra a vontade dos europeus, uma vontade democraticamente expressa por milhões de eleitores europeus, representa uma enorme assunção de responsabilidade, bem como uma falta de respeito”.

Com catorze vice-presidências em disputa, onze foram conquistadas numa primeira ronda de votações, cinco pelos socialistas e democratas de centro-esquerda, três pelo Partido Popular Europeu (PPE), duas pelo liberal Renew Europe e uma pelo grupo dos Verdes.

Os dois candidatos propostos pelos Conservadores e Reformistas - Antonella Sberna, do partido Fratelli d'Italia, de Meloni, e o legislador letão Roberts Zīle - foram aprovados na segunda volta do escrutínio secreto, tal como o eurodeputado francês Younous Omarjee, do grupo da Esquerda.

Os partidos políticos que fizeram campanha com uma plataforma anti-europeia não devem ocupar cargos de responsabilidade na instituição”, afirmou o eurodeputado alemão Daniel Freund (Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia) à Euronews.

“Se o vosso objetivo político é destruir este Parlamento, não devem ser encarregados de gerir este Parlamento. E é por essa razão que aplicamos o cordão sanitário”, afirmou.