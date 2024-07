Um morto e três feridos graves após automóvel colidir com esplanada em Paris. Condutor foi detido

De Euronews

Autoridades admitem que se trate de um acidente e que o condutor, que se pôs em fuga mas acabou por ser detido, estaria embriagado.

Um automóvel foi contra a esplanada de um restaurante em Paris, fazendo pelo menos um morto e três feridos em estado grave, avança a imprensa francesa.

Segundo o Le Parisien, o carro atingiu as pessoas que estavam sentadas na esplanada do restaurante Le Ramus, na avenida Père Lachaise no 20º bairro da capital francesa, pelas 19:30, hora local - menos uma hora em Lisboa.

De acordo com informações das autoridades, além da vítima mortal, da colisão resultaram ainda vários feridos, pelo menos três em estado crítico e outros três que inspiram maiores cuidados. Mais de 20 pessoas estavam no local e ficaram em choque depois de assistirem ao atropelamento.

O condutor do automóvel colocou-se em fuga a pé após o choque, mas foi entretanto detido. Logo após a colisão, as autoridades prenderam um passageiro do veículo, a quem foram detetados elevados níveis de álcool e estupefacientes no sangue. O condutor também estaria embriagado e terá perdido o controlo da viatura.

Um forte dispositivo policial foi mobilizado para o local, nomeadamente os militares da Operação Sentinela, força antiterrorista que tem montada uma gigantesca operação de segurança em Paris com a aproximação dos Jogos Olímpicos, que têm início a 26 de julho na capital francesa.