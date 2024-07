De Euronews

Em vários países do sul da Europa, as temperaturas ultrapassam os 40 graus Celsius.

A onda de calor que está a atravessar o sul da Europa tem colocado as temperaturas em vários países acima dos 40 graus Celsius.

A eletricidade foi cortada durante mais de 48 horas em partes da Roménia ocidental.

As casas foram transformadas em saunas, pois o aumento do consumo de energia com o uso do ar condicionado leva a interrupções no fornecimento de eletricidade.

As temperaturas mínimas não devem baixar dos 22 graus Celsius, e as autoridades dizem que a situação não voltará ao normal até que a intensa vaga de calor passe.

Grécia

Também os gregos estão a viver dias sufocantes, com as temperaturas elevadas a prolongarem-se pelo menos até segunda-feira.

Vários sítios arqueológicos do país, incluindo a Acrópole em Atenas, tiveram de ser encerrados.

Foi o 11.º dia consecutivo de calor extremo em algumas regiões do país.

Kosovo

Em Pristina, capital do Kosovo, as pessoas que ainda saem às ruas têm recorrido a um carro de bombeiros estacionado numa avenida, e equipado com mangueiras que todos podem usar, para se refrescarem.

As paragens de autocarro e os restaurantes ao ar livre em Pristina têm estado praticamente vazios durante o dia.

Nos últimos 12 meses, registaram-se cinco dos meses mais quentes alguma vez vividos no Kosovo.

Os meteorologistas alertam para o facto de as temperaturas elevadas poderem durar até ao final de julho.

Itália

Não são só os humanos que sofrem com o calor intenso.

Em Itália, os animais de um jardim zoológico de Roma receberam guloseimas congeladas para os ajudar a refrescarem-se.

Os tratadores distribuíram também fruta e legumes congelados aos herbívoros do zoo e ou peixe congelado aos tigres, focas e ursos pardos.

Portugal

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que nos próximos dias as temperaturas possam atingir os 40 graus, podendo atingir os 42 em certas regiões como o Vale do Guadiana.**

Os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até ao final da semana.

Com o aumento das temperaturas, aumenta também o risco de incêndio. Os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, estão por isso em alerta máximo.