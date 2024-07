Patriotas de extrema-direita destituídos dos principais cargos parlamentares

O Patriotas pela Europa, de Orbán, desejou "mau karma" aos partidos pró-UE que mantiveram um cordão sanitário sobre o grupo de extrema-direita, impedindo os seus deputados de assegurarem os últimos lugares de topo disponíveis no Parlamento Europeu.

O Parlamento Europeu elegeu formalmente um presidente e quatro vice-presidentes em reuniões constitutivas na terça-feira, formando a Mesa da Assembleia, mas negou a participação dos partidos de extrema-direita, impedindo-os de participar com um cordão sanitário.

Os comités são a força vital do trabalho parlamentar, preparando alterações às propostas legislativas da Comissão antes de as apresentarem para votação em plenário.

Tal como se previa, os cargos de alto nível que tinham sido informalmente atribuídos ao grupo de extrema-direita Patriotas pela Europa (PfE) numa base proporcional, de acordo com a terceira maior dimensão do grupo no hemiciclo, foram rejeitados pela maioria pró-UE.

Em vez disso, os grupos pró-UE opuseram-se aos candidatos de extrema-direita, aderindo à estratégia do cordão sanitário, que tem por objetivo excluir os elementos da extrema-direita de papéis institucionais importantes.

Historicamente, esta prática tem excluído os legisladores de partidos de extrema-direita, como o Rassemblemet National (RN) de Marine Le Pen, o Fidesz de Viktor Orbán e a Lega de Matteo Salvini, de funções de poder no Parlamento.

De acordo com as regras proporcionais do Parlamento, os Patriotas tinham reivindicado as presidências das comissões dos Transportes e Turismo (TRAN) e da Cultura e Educação (CULT), bem como as vice-presidências das comissões da Agricultura (AGRI), do Desenvolvimento (DEVE), do Ambiente (ENVI), dos Assuntos Jurídicos (JURI), dos Assuntos Civis e Internos (LIBE) e do Controlo Orçamental (CONT).

Depois de ter perdido duas vice-presidências do Parlamento Europeu na semana passada em Estrasburgo, o grupo de extrema-direita foi mais uma vez impedido de obter os restantes lugares-chave nos comités, que foram reatribuídos a outros grupos.

Para a presidência da TRAN, os Patriotas nomearam Roman Haider, do Partido da Liberdade austríaco (FPO), que perdeu para a candidata grega do PPE, Elissavet Vozemberg-Vrionidi. Haider aceitou o resultado sem felicitar o novo presidente. "Está a negar-nos os direitos democráticos que reclama para si próprio", disse após a votação.

"Todas as más ações geram mau karma e tenho a certeza de que isso vos vai perseguir nos próximos cinco anos", acrescentou antes de abandonar a sala.

Uma situação semelhante teve lugar na reunião constitutiva da comissão parlamentar da cultura, onde os Patriotas procuraram, de forma polémica, obter a presidência de um conselho que dirige as questões relacionadas com a liberdade de imprensa e a educação.

A coordenadora dos Patriotas CULT, Catherine Griset, propôs Malika Sorel, que apresentou como uma intelectual francesa de origem argelina que recebeu a Legião de Honra.

Apesar do apelo de Griset para que se respeite a repartição proporcional rigorosa, a maioria votou na candidata dos Verdes alemães, Nela Riehl, para presidente.

Na comissão ENVI, o candidato dos Patriotas do partido espanhol Vox, Jorge Buxadé, perdeu a sua candidatura a vice-presidente para o candidato do PPE de Tisza, o principal rival de Orbán na Hungria. Buxadé manifestou o seu desdém, declarando-se honrado por não ser eleito por um Parlamento que não respeita a liberdade de opinião.

Para Fabrice Leggeri, ex-diretor executivo da agência de fronteiras da UE Frontex e agora um dos mais proeminentes eurodeputados do Rassemblement National do PfE, o que aconteceu hoje "prova que o espírito da democracia não está presente em todos os grupos políticos do nosso Parlamento Europeu".

"Queremos jogar com a democracia, fomos eleitos por mais de 20 milhões de pessoas em toda a União Europeia e, por isso, temos a legitimidade para expressar os seus desejos", disse à Euronews.

Por outro lado, o cordão sanitário parece ter sido erodido para o outro grupo de extrema-direita, os Conservadores Europeus (ECR), uma vez que o polaco Bogdan Rzońca se tornou o primeiro membro do controverso partido de direita Lei e Justiça, PiS, a presidir a uma comissão do Parlamento Europeu, depois de ter vencido uma votação de braço no ar.