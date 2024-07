Cinquenta e três anos e cinco meses separam Leoluca Orlando e Lena Schilling, o deputado mais velho e a deputada mais nova do Parlamento Europeu

Ambos fazem parte do grupo Verde/Ale, onde chegaram com trajetórias políticas e pessoais muito diferentes.

O político veterano e o jovem ativista

Orlando vem do extremo sul da Europa, da Sicília. Tem 76 anos e uma longa carreira política. Durante 32 anos, foi presidente da Câmara de Palermo, uma cidade complicada que também governou no rescaldo dos massacres mafiosos de 1992 que mataram os juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, juntamente com os agentes da sua escolta.

Durante os seus primeiros mandatos, de 1985 a 1990, deu vida àquilo a que se chamou a "primavera de Palermo", um período de renascimento da cidade, durante muito tempo ensanguentada por lutas mafiosas. No novo milénio, dedicou-se, entre outras coisas, a tornar a capital siciliana mais sustentável do ponto de vista ambiental, alterando radicalmente a sua viabilidade urbana.

Orlando já foi deputado europeu de 2004 a 2009 e volta a ocupar um lugar 20 anos depois, numa União Europeia muito diferente. "Felizmente, o digital libertou-nos das montanhas de papel traduzidas em todas as línguas", recorda. "Há trinta anos, o problema era como garantir as leis dos Estados. Agora é como garantir os direitos dos europeus."

Schilling, por outro lado, é uma ativista climática de 23 anos que entrou na política pela primeira vez depois de manifestações com o Fridays for Future no seu país, a Áustria: uma das poucas veteranas da chamada onda verde que varreu a Europa em 2019 e perdeu força nestas eleições.

A sua candidatura esteve à beira da ruína após a publicação pelo jornal Der Standard de algumas conversas privadas em que Schilling planeava ser eleita e depois deixar o grupo dos Verdes/Alemanha para mudar para o grupo da Esquerda.

O caso desencadeou um aceso debate no país, tendo mesmo suscitado uma intervenção em sua defesa por parte do Presidente da República Alexander Van der Bellen.

Atualmente, Lena Schilling é membro da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu, enquanto Leoluca Orlando é membro de pleno direito da Comissão dos Assuntos Externos. Ambos prometem uma batalha sobre as questões da sustentabilidade ambiental e dos direitos das minorias, explicaram à Euronews.

Quem é que quer representar no Parlamento Europeu?

Schilling: Toda uma geração que se manifesta nas ruas há anos e que continua a manifestar-se. Sou um ativista do clima e eu própria estive envolvido em ocupações de edifícios para impedir a construção de uma estrada.

Orlando: O Mediterrâneo. Quero trazer mais Mediterrâneo para a Europa.

Quais são os objetivos do seu mandato?

Schilling: Quero proteger a natureza. Quero lutar pela justiça climática e quero lutar pelos jovens que estão nas ruas de todo o mundo. Além disso, temos atualmente o parlamento mais à direita de sempre. Também vou lutar contra a extrema-direita.

Orlando: Quero combinar justiça social e justiça ambiental, garantindo os direitos, os direitos ao futuro dos jovens do Mediterrâneo que têm de escolher ser europeus. Quero trazer a nossa vontade de paz: acabar com esta corrida louca aos armamentos. Quero trazer a vontade de reconhecer finalmente o Estado da Palestina e condenar o genocídio do Governo de Netanyahu contra o povo palestiniano. Quero trazer uma mensagem de justiça ambiental e de justiça social.

Do que é que a União Europeia precisa atualmente?

Schilling: Precisamos de um forte compromisso para acelerar as políticas climáticas e realizar todas as transformações necessárias na indústria, na energia e também nos transportes. Tudo isto é absolutamente necessário.

Orlando: A Europa precisa de mais Europa e menos fronteiras, precisa de mais paz e menos armas, precisa de mais desenvolvimento sustentável e menos petróleo. A Europa precisa de mais acolhimento e menos de uma abordagem securitária aos migrantes. Precisa de salvar mais vidas em vez de entregar tantos migrantes nas mãos de Estados onde os direitos fundamentais não são respeitados.

Para continuar as suas batalhas, vão precisar de experiência e entusiasmo: características que não são exclusivas de políticos de longa data ou de jovens ativistas, como deixaram claro num vídeo irónico no Instagram.