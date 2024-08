Após críticas, Bruxelas defende presença de diplomata da UE na tomada de posse presidencial do Irão

Enrique Mora, secretário-geral adjunto do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), assistiu à cerimónia de tomada de posse do novo Presidente do Irão.

A Comissão Europeia manteve na quinta-feira a sua decisão de enviar um alto diplomata para assistir à tomada de posse do novo presidente do Irão, apesar da reação negativa dos deputados do Parlamento Europeu.

Enrique Mora, secretário-geral adjunto do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), o ramo diplomático do bloco, que também é chefe de gabinete do Alto Representante Josep Borrell, viajou para Teerão para assistir à cerimónia de tomada de posse de Masoud Pezeshkian, o novo presidente do Irão, em nome da UE.

Os Estados-Membros optaram por enviar os seus representantes a Teerão, em vez de enviarem os seus ministros dos Negócios Estrangeiros.

A presença do espanhol na cerimónia de tomada de posse do novo presidente do Irão provocou uma reação negativa, com vários eurodeputados a descreverem-na como uma contradição flagrante com os valores fundamentais do bloco.

O Irão tem sido repetidamente acusado de apoiar a invasão russa da Ucrânia, de liderar uma repressão brutal dos direitos humanos, de manter cidadãos da UE em cativeiro para obter ganhos políticos, de financiar movimentos terroristas em todo o mundo e de prosseguir um programa nuclear em desafio aberto às resoluções das Nações Unidas.

"Inacreditável", disse Bart Groothuis, legislador holandês do grupo liberal Renew Europe. "Os países europeus não assistiram à tomada de posse do presidente Putin; aparentemente, o Irão é diferente. Não consigo compreender esta lógica".

Rihards Kols, da Letónia, do partido de extrema-direita Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), acusou Mora de fazer "mal ao legitimar um regime que brutaliza o seu próprio povo, patrocina o terrorismo a nível mundial e semeia a discórdia".

Kols partilhou um vídeo da tomada de posse que mostrava deputados iranianos a gritar "Morte à América e a Israel!" e acrescentou: "Isto é uma vergonha".

Hannah Neumann, eurodeputada dos Verdes, e crítica do regime iraniano, disse que Mora "devia saber quando aceitar um convite para uma cerimónia - e quando não" e repreendeu o diplomata por ter participado numa "fotografia de família" que incluía, entre outros, Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, que a UE classifica como uma organização terrorista.

Haniyeh foi morto num ataque aéreo horas depois de ter participado na inauguração.

Mas para o SEAE, a presença de Mora não constituiu qualquer problema, porque estava em conformidade com a política oficial do bloco de "empenhamento crítico", que combina, por um lado, canais de comunicação abertos e, por outro, a imposição de sanções quando necessário.

Mora esteve presente na tomada de posse do presidente Ebrahim Raisi em 2021, também num contexto de algumacontrovérsia.

"Esta foi a base para (Enrique Mora) estar em Teerão para a inauguração e usar a sua interação com funcionários da próxima administração iraniana em Teerão para transmitir as posições da UE sobre todas as questões de preocupação que temos relacionadas com o Irão", disse Peter Stano, porta-voz do SEAE, na quinta-feira.

"As nossas relações com o Irão estão num nível muito, muito baixo por diferentes razões: violação dos direitos humanos das pessoas no Irão, apoio do Irão à agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia, detenções arbitrárias de cidadãos da UE", acrescentou Stano.

"Estas são todas as questões que estamos a abordar ativamente com eles. São estas as mensagens que lhes estamos a transmitir. Estas são as questões que estamos a tentar resolver com eles".

Outros tópicos incluíram o apoio contínuo de Teerão ao Hamas, ao Hezbollah e aos Houthis, que utilizaram armas fornecidas pelo Irão para atacar navios ocidentais no Mar Vermelho.

O porta-voz referiu que a UE há muito que atua como "facilitador" do Plano de Ação Conjunto Global (PACG), o acordo multilateral que visa limitar o desenvolvimento do programa nuclear iraniano.

O acordo é muito apreciado em Bruxelas, pois é visto como um exemplo da proeza diplomática do bloco, mas está num estado moribundo desde a retirada dos Estados Unidos em 2018.

Os esforços para reavivar o acordo nuclear com o Irão têm decorrido nos últimos anos, sem grandes avanços. Enrique Mora tem sido o homem de contacto da UE nas conversações.

Após a sua visita a Teerão, Mora partilhou uma fotografia nas redes sociais com Abbas Araghchi, um diplomata iraniano que esteve envolvido no acordo nuclear e que é apontado como o próximo ministro dos Negócios Estrangeiros do país.

"É bom recuperar o contacto com (Abbas Araghchi) num novo capítulo para o Irão", escreveu Mora. "Estou ansioso por voltar a trabalhar com ele".