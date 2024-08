Governo italiano constrói centro de acolhimento de migrantes na Albânia

De Alice Taylor (Euronews Albania)

Centro de acolhimento de Shëngjin deveria estar pronto esta sexta-feira, mas abertura do projeto só acontecerá dentro de 15 dias. Capacidade total será para 3000 pessoas.

Shëngjin fica a cerca de uma hora a norte de Tirana, na Albânia. É um destino turístico movimentado, mas há alguns anos também se tornou o lar de várias centenas de refugiados afegãos, depois de os talibãs terem retomado o poder no Afeganistão. Hoje em dia, muitos ainda permanecem e chamam-lhe casa, mas recentemente foi notícia por causa de outro tipo de migrantes. No final de 2023, o governo albanês e o governo italiano assinaram um acordo que prevê que os migrantes encontrados pelas autoridades italianas sejam processados na Albânia.

Entre o porto e Gjadër haverá uma capacidade de 3000 pessoas. Chegarão aqui primeiro, serão registados e depois transferidos para Gjadër. Ambos os centros serão fechados. Isso significa que ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Serão guardados e protegidos internamente pelas autoridades italianas, uma vez que se trata tecnicamente de solo italiano. No exterior, o perímetro será patrulhado pelas autoridades albanesas. Quando os migrantes estiverem nos centros, ser-lhes-ão prestados cuidados de saúde, assistência jurídica e bens de primeira necessidade, como alimentos e artigos de higiene. Tudo é financiado pelo governo italiano".

A Euronews Albania obteve informações exclusivas de um alto funcionário que disse que o centro estará pronto para receber pessoas a partir de 15 de agosto, o que significa que o prazo oficial de 1 de agosto não será cumprido. A capacidade inicial de acolhimento é de mil pessoas. Enquanto isso, o trabalho continua em Gjadër. Confirmaram-nos que ambos os centros estarão totalmente operacionais, em plena capacidade, no início de setembro".

População local parece pouco preocupada

Quanto à opinião da população local sobre estes dois centros, é verdade que houve protestos em Tirana e Lezhë e que há pessoas que são contra. Falámos com muitas pessoas locais e não parecem assim tão preocupadas com o assunto.

Compreendem que os centros estarão fechados e não estão particularmente preocupadas com quaisquer impactos negativos no turismo ou na economia local. Já tiveram experiência com afegãos que vieram viver para cá, que se integraram e que fazem agora parte da comunidade.

Além disso, não estão muito interessadas em falar com os meios de comunicação social por uma série de razões. De um modo geral, as pessoas não estão muito preocupadas e têm esperança de que talvez os investimentos do governo italiano possam melhorar algumas infraestruturas, como a rede elétrica e as estradas nesta zona.