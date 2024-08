O opositor do Kremlin Ilya Yashin, recentemente libertado no âmbito de uma troca maciça de prisioneiros, falou à Euronews sobre o tempo que passou na prisão russa e disse-nos o que irá derrubar Putin.

PUBLICIDADE

Ilya Yashin, ativista da oposição russa, foi libertado no dia 1 de agosto, após dois anos e meio numa prisão russa, graças a uma troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais.

O ex-prisioneiro falou à Euronews em Berlim sobre a Rússia, o tempo que passou atrás das grades e revelou os seus planos, agora que está novamente em liberdade.

"É muito importante mantermo-nos num bom estado emocional e físico porque, caso contrário, entramos em colapso", disse Yashin, enquanto nos sentávamos numa laje de betão pintada com graffiti num parque de Berlim. "Além disso, dois anos não é um período crítico", acrescentou.

"Dizem que essas mudanças irreversíveis só ocorrem ao fim de três anos atrás das grades. Depois disso, as pessoas desenvolvem problemas de saúde graves: caem-lhes os dentes, cai-lhes o cabelo."

Yashin estava bem preparado para a sua pena de prisão

Yashin sabia que seria preso se não saísse do país e estava bem preparado para a prisão, disse à Euronews.

Numa entrevista em 2022, Yashin disse ao blogger de vídeo russo Yuri Dud ("wDud") que já tinha ido arranjar os dentes a um dentista para se preparar para o encarceramento.

"Provavelmente tive sorte em muitos aspetos, porque tive muito apoio e recebi muitas cartas", disse Yashin sobre o apoio que recebeu.

"Eu sabia que muitas pessoas estavam preocupadas comigo. Claro que isso me deu força e vontade de viver e, de certa forma, inspirou-me e motivou-me a cuidar de mim."

Ilya Yashin, ativista da oposição russa, falou à Euronews sobre o tempo que passou numa prisão russa. Donogh McCabe

Yashin teve um golpe de sorte. Depois de ter sido condenado a oito anos e meio de prisão por desobediência às forças armadas russas, em 9 de dezembro de 2022, passou ocasionalmente algum tempo em regime de isolamento no chamado bloco de castigo PKT da sua prisão em Smolensk, no oeste da Rússia, mas geralmente cumpria a sua pena no sistema prisional geral.

Ser transferido para uma cela PKT é considerado o maior castigo disciplinar nas prisões russas. Os prisioneiros são completamente isolados dos outros reclusos e do resto das instalações e não podem circular livremente, visitar a biblioteca ou ir à igreja para rezar.

"Há blocos especiais como este onde as pessoas estão ainda mais isoladas, pelo que não têm telemóveis ou outros privilégios que possam ser contrabandeados para a prisão", disse Yashin, descrevendo o seu confinamento solitário.

O maior opositor do Presidente russo Vladimir Putin, e provavelmente a figura mais proeminente da oposição russa, Alexei Navalny, esteve detido num bloco de castigo deste tipo até morrer em circunstâncias duvidosas a 16 de fevereiro no "Lobo Polar", uma das mais duras colónias penais da Rússia na região de Yamalo-Nenets, na Sibéria.

"Prisioneiros e guardas prisionais respeitavam-se"

Yashin admite que teve simplesmente sorte em comparação com muitos outros presos políticos na Rússia. Não foi torturado nem maltratado, afirmou.

"De um modo geral, até fui por vezes recebido com simpatia pelo pessoal (da prisão). Parece-me que as instruções rígidas para me isolar e criar condições insuportáveis para mim foram muitas vezes sabotadas ao nível dos executores".

"Porque toda a gente compreendia que eu não era um criminoso. E os empregados normais compreendiam muito bem que eu não estava na prisão por qualquer delito. Não tinha matado ninguém nem violado ninguém", explica Yashing.

PUBLICIDADE

"Estava lá por causa das minhas opiniões, por causa das minhas palavras, por causa daquilo em que acredito. E isso impunha respeito por parte dos reclusos e até do pessoal".

O ativista da oposição russa Ilya Yashin recebeu mais de 30.000 cartas enquanto esteve preso. Donogh McCabe

"Mas, de um modo geral, os presos políticos são tratados de forma diferente", disse, com as sobrancelhas franzidas. Olhando pensativamente para o lado, pareceu subitamente preocupado.

"Claro que estou mais preocupado com Alexei Gorinov. Porque este é o meu camarada, este é um homem que, segundo me parece, foi preso para me intimidar, para me expulsar do país. Eu já estou livre, ele ainda está na prisão e é um homem idoso, tem 63 anos e tem problemas de saúde bastante graves".

Gorinov, o político da oposição russa - a quem falta uma parte do pulmão - foi condenado a sete anos de prisão, a 8 de julho de 2022, por ter sugerido que se fizesse um minuto de silêncio pelas crianças mortas na Ucrânia, durante uma reunião do Conselho de Deputados do distrito de Krasnoselsky, em Moscovo.

PUBLICIDADE

Yashin quer agora fazer tudo o que estiver ao seu alcance para o tirar da prisão.

Presos políticos têm muito mais dificuldades na Bielorrússia, diz Yashin

Yashin também considera que a defesa dos ativistas da oposição bielorrussa na prisão continua a ser importante. No programa de troca de prisioneiros, nem um único prisioneiro político da Bielorrússia foi libertado.

A forma como os políticos bielorrussos são pressionados é ainda pior. "Eles estão sob muito mais pressão do que nós", afirmou. Há anos que os advogados não conseguem contactar a população bielorrussa.

"Não sabíamos o que se estava a passar com Sergei Tikhanovsky durante quase dois anos. Não sabemos o que se está a passar com Maria Kalesnikava. Foram torturados e maltratados durante quase dois anos. Não sabemos se ainda estão vivos".

PUBLICIDADE

"E, claro, penso que é correto estabelecer algum tipo de trabalho conjunto com a oposição bielorrussa, pelo menos em termos de apoio aos presos políticos", explicou Yashin.

O videoblogger bielorrusso Tikhanovsky foi condenado a 18 anos de prisão em dezembro de 2021 por um comício não autorizado.

A ativista bielorrussa dos direitos civis e política da oposição Maria Kalesnikava, um rosto do movimento democrático na Bielorrússia, foi condenada a 11 anos de prisão.

Com o YouTube contra Putin

Para além da libertação dos presos políticos, Yashin quer concentrar-se no seu trabalho de educação contra a guerra.

PUBLICIDADE

Tem um canal no YouTube com mais de 1,6 milhões de seguidores, através do qual tenta informar os cidadãos russos sobre os crimes de guerra do Kremlin, incluindo o massacre de Bucha, um subúrbio de Kiev. As forças russas são acusadas de executar brutalmente civis durante a batalha de Kiev na primavera de 2022.

Após a retirada dos militares russos, foram encontrados 458 corpos. 419 deles apresentavam sinais de tortura.

Segundo Yashin, o facto de ter falado sobre este assunto foi a razão formal da sua detenção. Mas isso não o impediu de dizer a verdade. Apesar da censura rigorosa, encontrou uma forma de continuar a publicar no seu canal do YouTube a partir da prisão.

"Bem, podia-se comunicar com os outros trocando cartas. E, por vezes, os censores deixavam passar as coisas", disse Yashin.

PUBLICIDADE

"Claro que houve alturas em que os meus textos foram bloqueados ou algo foi riscado. Mas mesmo assim, quando há uma grande quantidade de cartas, e eu tinha uma grande quantidade de cartas. Recebi mais de 30.000 cartas e postais durante os dois anos em que estive preso. E os censores não conseguiam lidar com isso. E muitas vezes as coisas passavam", recorda.

"Por isso, consegui transmitir algumas informações nas minhas cartas. Informações de importância pública que eu queria publicar nas minhas redes sociais ou que pedia à minha equipa para transformar em vídeo no YouTube."

Segundo Yashin, o poder de Putin baseia-se na propaganda, na manipulação e, claro, no uso da força. Donogh McCabe

Yashin disse que os canais da oposição ganharam popularidade de forma dramática nos últimos dois anos.

"As pessoas que estavam habituadas a obter informações através da televisão após o início da guerra aperceberam-se de que a televisão, tal como existe atualmente na Rússia, não satisfaz a necessidade de informação das pessoas. É pura propaganda. Por isso, as pessoas começaram a procurar fontes alternativas de informação, opiniões alternativas, para perceberem o que se estava a passar na realidade."

PUBLICIDADE

O apoio a Putin é assim tão grande?

Embora Putin tenha um certo apoio com que pode contar, cada vez mais pessoas na Rússia estão céticas, diz Yashin.

"Não creio que haja assim tantas pessoas que apoiem Putin ideologicamente e que estejam preparadas para o seguir incondicionalmente", explicou Yashin.

"Há tantos apoiantes de Putin como opositores a Putin. A sociedade russa é maioritariamente composta por pessoas que adoptam uma atitude de esperar para ver", disse. "A situação económica e a situação social da sociedade russa estão a deteriorar-se. E as pessoas, parece-me, estão a ver isso cada vez mais. Associam-no às políticas de Putin.

"A propósito, a revolta de Yevgeny Prigozhin no verão passado foi uma verdadeira rebelião, apesar da reação histérica de Putin. A sociedade reagiu-lhe de forma bastante indiferente. Não houve manifestações a favor de Putin".

PUBLICIDADE

Atualmente, na Rússia, as pessoas não podem exprimir abertamente as suas opiniões. A resistência civil na Rússia só é possível na clandestinidade, "porque qualquer crítica aberta às autoridades, qualquer declaração contra a guerra, significa basicamente criminalização".

O poder de Putin assenta na "propaganda, na manipulação e, claro, no uso da força", explicou Yashin.

No entanto, há cada vez mais pessoas insatisfeitas na Rússia que estão preparadas para agir. "Se houver uma forma de exprimir o seu protesto legalmente, estas pessoas irão sem dúvida aproveitar esta oportunidade", está convencido Yashin.