Após a morte do líder da oposição russa Alexei Navalny, a sua mulher Yulia prometeu continuar o seu trabalho. Agora, foi emitido um mandado de captura russo contra ela e, aparentemente, o Kremlin também a quer silenciar. O que é que se segue para a oposição russa?

PUBLICIDADE

Alexei Navalny foi provavelmente o mais conhecido político da oposição russa. No início da sua carreira política foi igualmente controverso devido às suas declarações racistas sobre os povos da Ásia Central e os povos indígenas da Rússia. Ainda hoje há quem não lhe perdoe esse facto.

No entanto, as suas ações deram esperança a milhões de pessoas, tanto dentro como fora da Rússia, até à sua morte numa colónia penal em fevereiro.

Por favor, lembrem-se: somos fortes, somos corajosos, somos muitos - e a coisa mais importante que nos distingue das pessoas que estão atualmente a tomar conta do nosso país é a dignidade, a honra, a verdade e o amor. Yulia Navalnaya Viúva do líder da oposição russa Alexei Navalny

No início de junho, realizou-se um concerto para assinalar o aniversário de Alexei Navalny, no qual a sua mulher Yulia Navalnaya discursou: "Por favor, lembrem-se, somos fortes, somos corajosos, somos muitos - e a coisa mais importante que nos distingue das pessoas que estão atualmente a tomar conta do nosso país é a dignidade, a honra, a verdade e o amor."

Agora, foi emitido um mandado de captura russo para Navalnaya

A ativista dos direitos humanos exilada é procurada porqueo tribunal russo a acusou de ser membro de uma "organização extremista". Foi decidida uma "medida preventiva" de dois meses de prisão.

A ativista escapou às investigações preliminares, como descreve o gabinete de imprensa dos tribunais de Moscovo no Telegram.

A própria Navalnaya escreve no X: "Putin é um assassino e um criminoso de guerra. Merece ir para a prisão, e não numa cela confortável em Haia, mas na Rússia - na mesma cela de 2x3 metros onde matou Alexei [Navalny]."

Navalny deu esperança ao povo russo

Igor (nome fictício), um russo no exílio, não se descreve como um fã de Navalny, mas Navalny deu-lhe esperança.

Igor é russo, mas deixou o país em setembro do ano passado, após o anúncio da mobilização parcial, e vive atualmente na UE. Deseja manter o anonimato por recear que as suas declarações sejam utilizadas contra ele.

Igor explica por que razão gostou de Navalny, apesar do seu ceticismo inicial. "Não sou necessariamente a favor de Navalny, mas ele fez algo de bom pela Rússia. Achei impressionante o facto de ele não ter medo."

Igor duvidou da sinceridade de Navalny durante muito tempo, "mas quando o Estado o matou, percebi do que o governo era capaz."

O cidadão russo diz também que ficou particularmente impressionado com o facto de Navalny ter dito simplesmente o que toda a gente sabia. "Toda a gente sabia que eles [no governo] estavam a mentir, mas Navalny disse-o e até o provou em certa medida."

Refere-se aos vídeos de denúncia da equipa Navalny, como o do palácio de Putin, que foi publicado em 2021, quando Navalny já estava na prisão. Foi visto mais de 130 milhões de vezes no YouTube.

Toda a gente sabia que eles [no governo] estavam a mentir, mas Navalny disse-o e até o provou em certa medida. Igor Russo que vive no exílio

Igor explica porque é que Navalny foi bom para o povo russo."Há uma espécie de infantilismo na Rússia - durante muito tempo, o czar disse o que tinha de ser feito, depois a União Soviética. Também tive a sensação de que muitas pessoas queriam que Navalny lhes dissesse o que fazer, mas ele queria o oposto; Navalny queria que as pessoas escolhessem por si próprias como queriam viver."

Igor ficou triste com a morte de Navalny e acredita que o opositor tinha pouco poder na prisão. Mas vê a morte de Navalny como um símbolo "de que a Rússia pode acordar do seu infantilismo."

A questão da pessoa que pode mostrar ao povo russo que, mais uma vez, pode falar tão alto pelas vozes contra Putin, permanece. Haverá alguém como Navalny na Rússia neste momento?

PUBLICIDADE

Quem poderia tornar-se o novo líder da oposição russa?

Anke Giesen é membro da direção da associação alemã e internacional "Memorial", galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 2022, juntamente com uma organização bielorrussa e uma ucraniana, e conhece a Rússia desde a década de 1980.

Giesen diz-se pessimista em relação a um "novo Navalny". "Não creio que uma figura como Alexei Navalny possa surgir neste momento, porque as pessoas tendem a exilar-se e depois não têm qualquer efeito no país ou têm apenas um efeito muito limitado."

E acrescenta que a pressão no país, a vigilância, as leis e detenções extremistas fazem com que não se possa desenvolver "uma figura como Alexei Navalny" neste momento.

Viúva do líder da oposição russa Alexei Navalny. Donogh McCabe

A oposição democrática que ainda se encontra na Rússia, e os que estão no exílio, continuam ligados enquanto a internet for livre, contudo, Putin já anunciou várias vezes que quer construir uma rede de internet isolada para a Rússia, baseada no modelo chinês.

PUBLICIDADE

Atualmente, alguns sites internacionais na Rússia já estão bloqueados e só podem ser acedidos através de uma VPN.

Giesen gostaria de ver a oposição no exílio, no estrangeiro. "Também podemos ver que Navalny era muito convincente enquanto pessoa, mas isso não é suficiente para apoiar a democracia. Uma democracia é sustentada por instituições em que as pessoas confiam. Penso que a oposição democrática no exílio também pode aprender com isso, que as instituições são úteis, que as regras são úteis; que a subordinação também pode ser útil e que não se trata apenas de impor agendas pessoais - esse seria o meu desejo."

A oposição deve unir-se para trabalhar eficazmente

Enquanto estudante de política, que cresceu na Rússia e cujo pai trabalhou para a oposição russa, Manvel observa a situação da oposição a partir de uma certa distância. Para ele, a oposição está dividida em três grupos. "Por um lado, existe a FBK, a Fundação Anti-Corrupção, que era anteriormente liderada por Alexei Navalny; o segundo grande grupo é o de Mikhail Khodorkovsky, com os fundos que ainda tinha do seu tempo na Yukos [uma antiga grande empresa petrolífera não estatal] e o terceiro grupo é o mais pequeno, sobretudo em termos de recursos financeiros, e é composto por figuras públicas como o político e bloguista Maxim Katz, bem como várias redações jornalísticas como Ekho Moskvy e cientistas políticos como Ekaterina Schulmann", esclarece.

Manvel diz ainda que a unificação dos vários grupos não é desejada por alguns atores. Mas o que é que une a oposição?

PUBLICIDADE

"A minha abordagem é que, para definir uma política eficaz contra Putin, os membros da oposição devem começar por criar uma Comissão ou um Conselho conjunto, como aconteceu em 2012 com o Conselho de Coordenação da Oposição", diz Manvel.

Nessa altura, foi formado um comité de 45 pessoas para impulsionar os protestos contra a reeleição de Vladimir Putin como Presidente e o seu partido Rússia Unida.

Aumentar a fuga de cérebros e de dinheiro da Rússia

Tal como Anke Giesen, do Memorial, gostaria que a oposição exilada no Ocidente tivesse a oportunidade de aprender a construir instituições democráticas, Manvel também tem um desejo para a oposição, mas também para os países ocidentais. "Gostaria muito de ver um trabalho coordenado e, em última análise, políticas pragmáticas e racionais. Que as instituições ocidentais sejam chamadas, por assim dizer, a aumentar a fuga de cérebros e de dinheiro da Rússia."

A oposição deve exortar os parlamentos nacionais, mas também a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, a facilitarem a saída de pessoas da Rússia. Manvel Estudante

Para o politólogo, trata-se de uma questão de objetivos a atingir. "Os deslocalizadores que deixaram a Rússia e depois regressaram - há um relatório da Bloomberg - garantiram até um terço do aumento do PIB em 2023. Trata-se de uma camada económica muito importante na Rússia que está a sair do país. Precisamos de motivar estas pessoas a virem para cá, por assim dizer, para trabalharem para esta economia, em vez de continuarem a apoiar a economia de Putin. E a oposição russa deve exigir isto uma e outra e outra vez."

PUBLICIDADE

Concerto em honra de Alexei Navalny em junho, em Berlim. Donogh McCabe

Manvel diz que a oposição deve "instar repetidamente os parlamentos nacionais, mas também a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, a facilitar a saída de pessoas da Rússia".

Manvel sabe que isto pode parecer moralmente problemático, mas para ele é uma questão de objetivo. E se o objetivo racional e pragmático é acabar com a guerra na Ucrânia e enfraquecer o sistema de Putin, "temos também de influenciar a sua economia, utilizando os instrumentos de que dispomos aqui. É a fuga de cérebros e a fuga de dinheiro - esse é também o meu apelo às instituições ocidentais."