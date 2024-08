O bairro parisiense de Porte de la Chapelle, no norte do país, foi objeto de uma remodelação e teve segurança policial reforçada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No entanto, os residentes receiam que estas mudanças não durem muito depois da partida dos turistas.

Desde o início dos anos 2000, o bairro Porte de la Chapelle, no 18.º arrondissement norte de Paris, tem sido associado a taxas mais elevadas de criminalidade, droga e pobreza, em comparação com o resto da capital.

Mas com os Jogos Olímpicos de Paris, a cidade lançou um ambicioso plano de renovação urbana e reforçou a segurança policial para transformar a zona.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que lançou a sua candidatura à reeleição a partir da Porte de la Chapelle em 2020, colocou a remodelação do bairro, no valor de 500 milhões de euros, no centro da sua campanha.

No âmbito deste plano, foi construída uma arena com 8 mil lugares para acolher o badminton e a ginástica rítmica durante os Jogos Olímpicos.

Foi a única arena deste tipo construída no distrito durante os jogos, mas continuará a ser utilizada para concertos e eventos desportivos. Foram abertos dois ginásios no interior do recinto para os habitantes da zona, há muito privada de instalações desportivas.

A principal avenida, a Rue de la Chapelle, que conduz à circular da cidade, foi recentemente objeto de um novo arranjo paisagístico, com a plantação de mais de 100 árvores e a criação de ciclovias.

"Há belos pavimentos de laje e um paisagismo deslumbrante", disse Jean-Michel Métayer, diretor da associação de moradores "Vivre au 93 La Chapelle". "Mudou realmente as nossas vidas".

"Antes, era muito difícil passear. Duas bombas de gasolina foram retiradas. É noite e dia", explica o ativista de 76 anos, que vive em Porte de la Chapelle desde 1988.

Mas alguns residentes e comerciantes receiam que a dura realidade volte a instalar-se depois do fim dos Jogos Paraolímpicos, a 8 de setembro.

"A presença da polícia foi tão bem-sucedida que espero que se mantenha. Mas tenho medo que não dure", diz Farid, proprietário do bar Pari'Go, situado na recém-renovada Rue de la Chapelle.

"Os Jogos Olímpicos deram um impulso à zona, mas foi normal para a reputação da França. As autoridades não pensaram em nós em primeiro lugar, estavam a pensar nos Jogos Olímpicos e nos turistas como prioridade", disse Farid, que acredita que os residentes serão novamente abandonados quando os turistas partirem.

Farid disse à Euronews que os Jogos Olímpicos trouxeram muitos novos visitantes ao seu estabelecimento, mas a renovação teve um custo financeiro e mental.

"Fomos afetados pelos trabalhos de construção que duraram mais de um ano e meio. Não recebemos qualquer ajuda da Câmara Municipal e as nossas vendas caíram a grande velocidade", diz à Euronews.

"Foi um período muito difícil para nós, até porque os habitantes locais não conseguiam passar e os deficientes também não", diz, apontando para o cartaz com as fotografias do antes e do depois da renovação da avenida que expõe na montra da sua loja. "O projeto acabou por chegar ao fim, mas nós sofremos muito. E fomos nós que pagámos por isso".

'Varrer o pó para debaixo do tapete'

Até há alguns anos, a zona era conhecida pela "colina do crack", onde se reuniam todos os dias, em 2020, cerca de 300 toxicodependentes. Vários campos de migrantes também faziam fronteira com as estradas.

Em outubro de 2023, mais de 80 organizações que trabalham com migrantes e sem-abrigo juntaram-se para formar o grupo "Le Revers de la médaille" ("O Outro Lado da Medalha"), para denunciar aquilo a que chamaram a "limpeza social" no período que antecedeu os Jogos Olímpicos.

Acusaram a cidade de expulsar e realojar cerca de 5.200 pessoas, incluindo imigrantes, toxicodependentes e trabalhadores do sexo, fora da capital - uma acusação que as autoridades locais negam firmemente.

"Qual é a resposta? Deixar as coisas como estão? Temos de combater a miséria e o sofrimento", afirma Mario Gonzalez, vice-presidente do 18.º arrondissement, responsável pelo planeamento urbano. "Precisamos de garantir que estas comunidades são apoiadas com instalações adequadas, mas também no âmbito de uma transformação urbana."

"As duas coisas andam de mãos dadas", acrescenta, afirmando que o bairro abriu um centro de ajuda para toxicodependentes e algumas instalações para os sem-abrigo. "Não há limpeza social, há uma evolução da cidade. Não vamos deixar ninguém à margem desta transformação."

Quanto aos moradores preocupados, o autarca insistiu que eles não serão deixados para trás: "Hoje, os habitantes não devem ter qualquer preocupação, porque os novos equipamentos são estruturas permanentes para todos a longo prazo".

Um exemplo é o campus universitário atualmente em construção. A sua conclusão está prevista para 2025 e deverá acolher mais de 4 mil estudantes em Porte de la Chapelle, numa tentativa contínua de atrair mais pessoas para a zona.

No entanto, os residentes acreditam que as autoridades estatais e municipais precisam de fazer mais para garantir que estas mudanças tenham um impacto a longo prazo no bairro.

"As autoridades varreram a poeira para debaixo do tapete", disse Farid, o proprietário do bar. "Um dia, vai voltar a sair de baixo. É por isso que precisamos de uma presença policial mais forte."