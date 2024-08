UE deve dar prioridade ao alargamento neste mandato, defende próximo comissário lituano

Andrius Kubilius, que poderá liderar as conversações para o executivo da UE, apoiou o rápido alargamento do bloco à Ucrânia e aos Balcãs.

A UE deve dar prioridade à expansão nos próximos cinco anos, permitindo, se necessário, que a Ucrânia, devastada pela guerra, adira ao bloco por fases, disse à Euronews o próximo Comissário Europeu da Lituânia.

Andrius Kubilius, eurodeputado que foi duas vezes primeiro-ministro da Lituânia, sublinhou a necessidade geopolítica de regressar a uma filosofia do início dos anos 2000, em que dez novos países aderiam ao bloco de uma só vez.

Citando a experiência de segurança do seu país como vizinho da Rússia, Kubilius disse que está "à procura de pastas relacionadas com o alargamento ou a defesa", sugerindo que poderá ser ele próprio a liderar as conversações de adesão com países como Kiev e Belgrado.

Os comentários surgem num momento-chave para a formação do executivo que governará a UE nos próximos cinco anos, que incluirá um alto funcionário de cada um dos 27 Estados membros do bloco.

Uma vez conhecida a lista de candidatos - o que deverá acontecer no final desta semana - a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, terá de lhes atribuir um pelouro político.

Von der Leyen já prometeu um novo cargo de comissário da defesa, para reforçar a indústria da UE na sequência de uma nova beligerância russa.

Mas, com países como a Ucrânia, a Moldova e a Sérvia à espera de adesão, Von der Leyen poderá também fazer do alargamento - o processo de seleção e admissão de novos membros - um elemento central do seu segundo mandato, tal como a política em matéria de alterações climáticas o foi no primeiro, disse Kubilius.

Uma nova bandeira

"O alargamento pode ser (...) o novo projeto emblemático", afirmou, citando a necessidade de "influenciar a forma como a União Europeia viverá nos próximos 50 anos".

Os países bálticos, que aderiram em 2004, têm a experiência certa, considera. Era primeiro-ministro quando a Lituânia iniciou as suas próprias negociações com Bruxelas, em 2000, e diz que a UE precisa de voltar à filosofia aberta que tinha na altura.

O alargamento da UE passou para segundo plano nos últimos tempos; em 2014, um ano após a adesão da Croácia, o antecessor de von der Leyen, Jean-Claude Juncker, disse que não haveria mais novos membros durante o seu mandato de cinco anos.

A política ganhou agora um impulso geopolítico: Bruxelas - interessada em mostrar o seu apoio político na sequência da invasão russa de 2022 - iniciou formalmente conversações com Kiev em junho.

Kubilius sugere que poderá haver agora alguma flexibilidade de pensamento por parte de Bruxelas: disse à Euronews que os países mais pequenos poderão aderir antes da Ucrânia e que a adesão poderá ser gradual.

"Há mesmo algumas ideias que defendem que, em primeiro lugar, o país deve entrar no mercado único e, em seguida, deve avançar com todos os outros capítulos: a chamada integração progressiva ou integração faseada.

"Kiev tem de efetuar todas as reformas e nós temos de os ajudar na sua implementação", acrescentou.

Problemas com a China

O Parlamento Europeu tem apoiado a conclusão da próxima vaga de alargamento até 2030, um prazo que admite ser ambicioso.

Há razões económicas e geopolíticas para o fazer, e o recente confronto da Lituânia com outra grande potência mostra que as duas coisas nem sempre podem ser mantidas separadas.

Em 2021, a China limitou as importações da Lituânia numa disputa diplomática sobre o estatuto de Taiwan, que Pequim considera parte do seu território.

"Se temos relações económicas com um país que não é democrático, como é o caso da Rússia e da Bielorrússia, devemos estar preparados para qualquer tipo de desenvolvimento, como vimos no nosso comércio com a China".

O embargo chinês de 2021 deu origem a um processo na Organização Mundial do Comércio e a novas medidas da UE para impedir que países estrangeiros exerçam coação política através da política comercial.

Kubilius, primeiro-ministro entre 1999-2000 e 2008-2012, tem sido um crítico declarado da Rússia durante o seu mandato como eurodeputado, onde faz parte do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita.

Classificou a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo e apelou à apreensão de centenas de milhares de milhões de dólares em ativos estatais russos atualmente estacionados na Europa.

Uma escolha surpreendente

Só recentemente é que foi considerado uma escolha provável para Comissário.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Gabrielius Landsbergis, tinha sido amplamente apontado para o cargo - até se tornar evidente que o presidente Gitanas Nausėda, um independente político, iria vetar.

Kubilius disse que recebeu o telefonema do primeiro-ministro enquanto andava de bicicleta no norte da Estónia - uma viagem que teve de ser abruptamente interrompida.

Apesar de ter as suas próprias preferências em termos de pastas, admite que o seu governo ou partido poderão ser diferentes. A decisão final cabe a von der Leyen, e é provável que os cargos importantes se tornem mais difíceis entre os 26 que terá de distribuir.

Um outro obstáculo poderá ser o Parlamento Europeu, cujos membros poderão questionar a falta de equilíbrio entre os géneros quando votarem para aprovar a entrada em funções da Comissão.

Apesar da promessa de diversidade de von der Leyen, as mulheres podem acabar por representar apenas sete dos 27 membros da sua Comissão.

A Lituânia - tal como todos os outros Estados-Membros da UE - ignorou o pedido de von der Leyen para propor nomes masculinos e femininos para o cargo de Comissário, o que Kubilius atribui à complexidade dos procedimentos internos.

"Para nós, nomear um candidato é um grande desafio", afirmou. "Nomear dois candidatos - talvez seja um resultado quase impossível de alcançar."

O eurodeputado espera que os eurodeputados olhem para além do género e para a competência, mesmo reconhecendo que o resultado é incerto.

"O equilíbrio entre os géneros é muito importante, mas também a experiência e o historial".

"Que tipo de decisão será tomada?", questiona o eurodeputado sobre as audições e votações que deverão ter lugar no outono. "A democracia é a democracia, nunca se pode prever qual será o resultado".