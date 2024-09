Eleições estaduais emocionantes na Turíngia e na Saxónia

De AP

Duas eleições estaduais no leste da Alemanha oferecem ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha a oportunidade de se tornar o mais forte pela primeira vez. O novo partido fundado por um destacado esquerdista também espera ter um impacto positivo.

Cerca de 3,3 milhões de pessoas estão aptas a votar na Saxónia e quase 1,7 milhões na Turíngia. As eleições de domingo estão a ser observadas com nervosismo em Berlim: Embora os três partidos da coligação governamental do Chanceler Olaf Scholz já fossem fracos, correm o risco de ficar abaixo do limiar de 5% de apoio necessário para se manterem nas legislaturas estaduais.

Segue-se uma terceira eleição, a 22 de setembro, noutro Estado do Leste, Brandenburg, atualmente liderado pelos sociais-democratas de centro-esquerda de Scholz. As próximas eleições nacionais na Alemanha realizar-se-ão dentro de pouco mais de um ano.

Alice Weidel, co-líder nacional do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD), descreveu as votações de domingo como "um marco importante para as eleições parlamentares nacionais do próximo ano". No ano passado, o partido assegurou os seus primeiros cargos de presidente de câmara e de governo municipal e agora diz que quer governar também a nível estatal.

Mas com as sondagens a colocarem o apoio da AfD em torno dos 30% em ambos os estados, seria muito provável que precisasse de um parceiro de coligação para governar, e é altamente improvável que alguém aceitasse colocá-la no poder. Mesmo assim, a sua força poderia tornar extremamente difícil a formação de novos governos estaduais.

A AfD é mais forte no antigo Leste comunista e a agência de informações internas tem as filiais do partido na Saxónia e na Turíngia sob vigilância oficial como grupos "comprovadamente extremistas de direita". O seu líder na Turíngia, Björn Höcke, foi condenado por utilizar conscientemente um slogan nazi em eventos políticos, mas está a recorrer.

O principal partido conservador da oposição alemã espera manter a AfD à distância na Saxónia e na Turíngia, depois de ter vencido as eleições para o Parlamento Europeu em junho.

A União Democrata-Cristã, ou CDU, tem liderado a Saxónia desde a reunificação alemã em 1990 e aposta no atual governador Michael Kretschmer para ultrapassar a AfD. Na Turíngia, as sondagens mostram que a CDU está atrás da AfD, mas o candidato Mario Voigt espera conseguir formar uma coligação governamental.

Dependendo do mau desempenho dos partidos no governo nacional, isso pode ser muito complicado. Dois desses partidos, os sociais-democratas de Scholz e os Verdes ecologistas, são os parceiros mais jovens dos governos cessantes de ambos os Estados.

A política da Turíngia é particularmente complicada porque o Partido de Esquerda do governador Bodo Ramelow caiu na insigificância eleitoral a nível nacional. Sahra Wagenknecht, durante muito tempo uma das suas figuras mais conhecidas, abandonou-o no ano passado para formar um novo partido - a Aliança Sahra Wagenknecht, ou BSW - que está agora a ultrapassar o partido.

Há muito que a CDU se recusa a trabalhar com o Partido de Esquerda, descendente dos comunistas no poder na Alemanha de Leste. Não exclui a possibilidade de trabalhar com o BSW de Wagenknecht, mas essa combinação estaria longe de ser óbvia.

As elevadas audiências tanto do AfD como do BSW foram alimentadas pelo descontentamento com um governo nacional conhecido pelas lutas internas. Ambos são mais fortes na região menos próspera do Leste.

A AfD aproveitou o elevado sentimento anti-imigração na região. Resta saber se, e como, o ataque com faca ocorrido na semana passada na cidade ocidental de Solingen, em que um suspeito extremista da Síria foi acusado de matar três pessoas, levando o governo a anunciar novas restrições às facas e novas medidas para facilitar as deportações, afectará as eleições de domingo.

O BSW de Wagenknecht combina uma política económica de esquerda com uma agenda cética em relação à imigração. A CDU também aumentou a pressão sobre o governo nacional para que este adopte uma posição mais dura em relação à imigração.

A posição da Alemanha em relação à guerra da Rússia na Ucrânia também é um problema. Berlim é o segundo maior fornecedor de armas à Ucrânia, a seguir aos Estados Unidos; os partidos AfD e BSW opõem-se a esse fornecimento de armas. Wagenknecht também criticou a recente decisão do governo alemão e dos Estados Unidos de iniciar o envio de mísseis de longo alcance para a Alemanha em 2026.