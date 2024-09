Torre Eiffel vai manter os anéis olímpicos

A presidente da Câmara de Paris anunciou que os anéis instalados para os Jogos Olímpicos vão ficar no monumento para sempre. Anne Hidalgo tem também o objetivo de melhorar a qualidade da água do Sena.

Paris nunca mais vai ser a mesma. A Torre Eiffel também não. Os anéis olímpicos gigantes, instalados na Torre Eiffel para os jogos de verão, vão tornar-se um elemento permanente do monumento, conforme o anunciado pela presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo.

“Quero que as duas coisas permaneçam unidas”, disse a autarca numa entrevista ao jornal Ouest-France. Hidalgo considera que foi uma “boa ideia” combinar o ícone francês, construído originalmente para a Exposição Universal de 1889, com um ícone global do desporto.

Os cinco anéis entrelaçados de diferentes cores, que representam os continentes, foram instalados este verão entre o primeiro e o segundo piso da torre, a mais de sessenta metros de altura.

Hidalgo já comunicou a decisão ao presidente francês Emmanuel Macron. Mesmo assim sublinha que a decisão lhe cabe a ela, uma vez que a cidade de Paris é proprietária da Torre Eiffel e também a principal acionista da empresa que a gere. Além disso, o Comité Olímpico Internacional (COI) também já deu o consentimento.

Como muda a Torre Eiffel depois das Olimpíadas

A presidente da Câmara de Paris explicou que os anéis atualmente instalados no monumento, com 28 metros de largura e 13 metros de altura, são demasiado pesados para resistirem aos ventos no inverno. Por isso vão ser substituídos “o mais brevemente possível” por anéis mais leves, produzidos pela ArcelorMittal, o gigante mundial do aço que fabricou o conjunto atual. “Enquanto pudermos manter estes, vamos mantê-los; depois colocamos outros”, afirmou.

A cidade vai também ter de encontrar uma solução para esconder os anéis quando a Torre Eiffel for iluminada em ocasiões especiais - como para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia – para não infringir as regras de neutralidade do COI.

Rio Sena ainda causa problemas

Anne Hidalgo, que presidente da Câmara desde 2014, espera deixar à cidade não apenas a lembrança de um sucesso nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas também um Sena novamente acessível aos banhistas.

No entanto, o rio continua a causar problemas para os atletas. As provas de triatlo paralímpico de Paris, previstas para domingo, foram adiadas devido a preocupações com a qualidade da água do rio.

O comité organizador de Paris 2024 e a União Internacional de Triatlo declararam num comunicado conjunto que as 11 provas de para-triatlo passaram para segunda-feira, se os testes à água o permitirem.

Paris foi afetada por chuvas fortes na sexta-feira e no sábado. Estas chuvas causam o escoamento das águas residuais para o rio, provocando um aumento nos níveis de bactérias, incluindo a E. coli.

Também o evento de triatlo individual masculino durante os Jogos Olímpicos de Paris foi adiado e várias provas de natação foram canceladas devido aos altos níveis de E. coli após as chuvas. Alguns triatletas olímpicos adoeceram após nadarem no Sena, embora não esteja claro se isso se deve à água do rio.