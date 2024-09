Keir Starmer visita Irlanda para um "reset" nas relações que ficaram tensas após o Brexit

De Euronews com AP

As relações entre os dois países têm sido tensas desde que o Reino Unido votou a favor da saída da União Europeia, complicando algumas estruturas políticas da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.

PUBLICIDADE

O Primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, encontrou-se com o seu homólogo irlandês, Simon Harris, em Dublin, numa visita descrita como um ponto de reencontro entre os dois países.

A viagem de Starmer é a primeira de um dirigente britânico à Irlanda em cinco anos e constitui mais um sinal de que os dois países pretendem aprofundar as relações em matéria económica e de segurança.

Harris foi o primeiro dirigente internacional que Starmer recebeu após a vitória esmagadora do seu Partido Trabalhista nas eleições de 4 de julho.

"O dia de hoje é muito importante, porque deixámos clara a nossa ambição de restabelecer as relações e hoje vamos avançar com isso", afirmou Starmer.

"Estamos certos de que, até março, queremos realizar uma cimeira para mostrar os resultados obtidos e, posteriormente, cimeiras anuais".

"Sei que, como dois novos dirigentes dos nossos respetivos países, ambos afirmámos que pretendemos dar um novo rumo às relações britânico-irlandesas. E agradeço muito o tempo que nos dedicou desde que tomou posse", disse Harris a Starmer.

As relações entre os dois países têm sido tensas desde que o Reino Unido votou, em 2016, a favor da sua saída da União Europeia, especialmente tendo em conta a forma como o Brexit afetou as estruturas políticas da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.

Quando o Reino Unido deixou o bloco, o governo britânico e a UE concordaram em manter a fronteira irlandesa livre de postos alfandegários e outros controlos, porque uma fronteira aberta é um pilar fundamental do processo de paz que pôs fim a 30 anos de violência na Irlanda do Norte.

O dia de hoje é realmente significativo porque deixámos clara a nossa ambição de reiniciar a relação. Keir Starmer Primeiro-Ministro do Reino Unido

Starmer afirmou que o reinício das relações tem de abranger o acordo de Sexta-Feira Santa, o acordo histórico de 1998 que pôs fim ao conflito conhecido como "Troubles".

"Levo muito a sério o nosso papel conjunto em relação a esse acordo. Tenho sido muito claro sobre isso há muitos, muitos anos e renovo esse compromisso aqui hoje", disse Starmer.

Starmer afirmou que esta é uma oportunidade para solidificar ainda mais as relações, tanto com a Irlanda como com a UE.

Starmer afirmou que o Reino Unido não procurará aderir novamente à UE sob a sua liderança, nem ao mercado único e à união aduaneira sem fricções do bloco.

No entanto, deixou claro que pretende renegociar elementos do acordo comercial pós-Brexit com a UE, a fim de reforçar o crescimento, parte do que ele chamou de "a redefinição mais ampla da UE".

"Estamos também a redefinir a nossa relação com a UE e eu deixei bem claro que quero uma relação mais estreita com a UE", afirmou.

Tropas britânicas, em primeiro plano, entram em confronto com manifestantes numa zona de Belfast dominada pelos católicos, no período conhecido como "Troubles", a 5 de maio de Anonymous/1981 AP

"É claro que isso tem a ver com a segurança, com a defesa, mas também com o comércio, com a redução da fricção e qualquer empresa aqui na Irlanda dir-lhe-á que reduzir a fricção ajuda e, por isso, queremos redefinir essa relação".

PUBLICIDADE

Desde a sua vitória eleitoral, Starmer tem percorrido as capitais da UE, incluindo Paris e Berlim, na esperança de gerar a boa vontade necessária para avançar nessa frente, bem como para "nos mantermos unidos" em questões internacionais como a guerra na Ucrânia.

Starmer e Harris participaram numa mesa redonda de negócios em Dublin para explorar a forma como um "reset" nas relações pode beneficiar o comércio.

A relação económica vale cerca de 120 mil milhões de euros e apoia milhares de postos de trabalho em ambos os lados do Mar da Irlanda.