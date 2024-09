De Euronews

O realizador espanhol elogiou o papel das atrizes Tilda Swinton e Julianne Moore, a quem agradeceu a sua "generosidade". A australiana Nicole Kidman ganhou o prémio de melhor atriz pelo seu papel em "Babygirl".

A 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza chegou ao fim. O júri da competição deste ano, liderado por Isabelle Huppert, atribuiu o cobiçado Leão de Ouro de Melhor Filme a Pedro Almodóvar e ao seu filme The Room Next Door.

Trata-se de um grande reconhecimento para o realizador espanhol, uma vez que este é o seu primeiro filme em inglês. " Muito obrigado ao júri deste prémio por nos ter selecionado numa edição tão brilhante como a deste ano”, afirmou.

O realizador destacou também a boa relação que tem tido com as protagonistas deste filme. “Tenho de agradecer a Julianne Moore e a Tilda Swinton o seu talento, a sua confiança e a sua generosidade para comigo”, acrescentou.

“Nós, realizadores, somos as primeiras testemunhas dos milagres que acontecem em frente a uma câmara, e elas fizeram milagres em muitos dias de filmagem”, disse, afirmando que ‘este é um filme de mulheres’.

The Room Next Door é o 23º filme do realizador espanhol, mas o seu primeiro projeto em inglês. Baseado no romance de Sigrid Nunez “What Are You Going Through”, o filme conta com Tilda Swinton e Nicole Kidman como protagonistas de uma história sobre amizade e eutanásia.

"Acompanhar um doente terminal é uma das grandes qualidades que temos enquanto seres humanos. A decisão de acabar com a vida, de se despedir com dignidade deste mundo é uma questão fundamental que não tem nada a ver com crenças e tudo a ver com política”, referiu o cineasta.

Outros vencedores

O filme "Vermiglio" de Maura Delpero ganhou o Leão de Prata. O drama, produzido entre a França, a Itália e a Bélgica, é sobre o último ano da Segunda Guerra Mundial, em que um soldado refugiado se encontra com uma família numerosa, enquanto o Prémio Especial do Júri foi para April, de Dea Kulumbegashvili, um dos filmes mais particulares na competição deste ano: uma história sobre uma ginecologista e obstetra cuja moral e profissionalismo são postos em causa por rumores de prática de aborto ilegal.

O galardão de Melhor Realizador foi atribuído a Brady Corbet por The Brutalist, o filme biográfico sobre um arquiteto húngaro imaginário e sobrevivente do Holocausto, László Tóth, que emigra para os EUA. Protagonizado por Adrian Brody e Felicity Jones foi considerado um dos favoritos da crítica este ano.

O prémio Luigi De Laurentiis foi atribuído à longa-metragem de estreia de Sarah Friedland, “Familiar Touch”, sobre a transição de uma octogenária para um lar de idosos. A realizadora também ganhou o prémio de realização na secção Horizontes.

A australiana Nicole Kidman ganhou o prémio de melhor atriz pelo seu papel em "Babygirl". Vincent Landon ganhou o prémio de Melhor Ator pelo seu desempenho em The Quiet Son.

O Festival de Veneza aproveitou a sua sessão de encerramento para acolher a estreia mundial de “Horizon: An American Saga - Chapter 2” de Kevin Costner.

