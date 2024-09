Sánchez discute a guerra na Ucrânia, Gaza e as relações comerciais com Xi Jinping

De Euronews com AP

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, encontrou-se com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, para um diálogo não só sobre as relações bilaterais entre os dois países, mas também sobre os conflitos internacionais.

Pedro Sanchéz viajou até à China, pela segunda vez em menos de dois anos, o que demonstra a vontade de ambos os países de continuar a aprofundar as relações bilaterais regulares.

Num contexto geopolítico e económico global complexo, o primeiro-ministro espanhol reiteirou o dever das duas nações de trabalharem "em conjunto para resolver as diferenças através da negociação, num espírito de diálogo e colaboração", disse.

Nas conversações de segunda-feira, Sanchez e Xi abordaram os conflitos na Ucrânia e em Gaza, com o líder espanhol a insistir no trabalho para a paz com o envolvimento das Nações Unidas.

“Está ao nosso alcance encontrar uma solução conjunta baseada no respeito pelo direito internacional e pelos princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas", disse Sanchéz. “A influência da China como país empenhado na paz é essencial para tentar resolver os conflitos que infelizmente afectam o planeta”, acrescentou.

A China é um dos cinco membros permanentes com direito de veto do Conselho de Segurança da ONU, enquanto a Espanha é membro da NATO.

Em 2023, a China apresentou a sua própria proposta de plano de paz para a Ucrânia, que ficou bloqueada. Desde então, Pequim não tem desempenhado qualquer papel público na guerra.

Relações comerciais sino-europeias

O comércio, que se tornou um tema quente nas relações sino-europeias nos últimos anos, também esteve em cima da mesa.

De acordo com o governo espanhol, Sánchez disse, no encontro com Xi Jiping, que o seu país quer “construir pontes para defender conjuntamente uma ordem comercial justa que permita o crescimento das nossas economias e beneficie as nossas indústrias e cidadãos."

Sánchez e os responsáveis chineses fizeram declarações a favor do comércio livre e da promoção dos intercâmbios culturais e de turismo, mas não anunciaram quaisquer pormenores sobre o diferendo em curso relativo aos veículos elétricos e à carne de porco.

Pedro Sanchez, à esquerda, reúne-se com o Presidente chinês Xi Jinping na Casa de Hóspedes do Estado de Diaoyutai em Pequim, segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Huang Jingwen/Xinhua

Espanha foi um dos Estados-Membros da UE que, no início deste ano, manifestou o seu apoio a uma tarifa de 36,7% sobre os veículos elétricos chineses.

O governo chinês respondeu lançando uma investigação sobre os subsídios às importações de carne de porco e produtos lácteos da UE.

As exportações de carne de porco da UE para a China atingiram um pico de 7,4 mil milhões de euros em 2020, quando Pequim teve de recorrer ao estrangeiro para satisfazer a procura interna depois de as suas explorações de suínos terem sido dizimadas pela peste suína.

As exportações de carne de porco da UE para a China caíram desde então, atingindo 2,5 mil milhões de euros no ano passado e quase metade desse total veio de Espanha.

A tensão em torno da carne de porco não impediu a Espanha de saudar o plano do fabricante chinês de automóveis Chery de construir uma fábrica de veículos elétricos em Barcelona.

“Esperamos que a Espanha continue a proporcionar um ambiente de negócios justo, equitativo, seguro e não discriminatório para as empresas chinesas investirem e fazerem negócios”, disse Xi, de acordo com a CCTV, que também citou Sánchez como tendo dito que Espanha "apoia os princípios do comércio livre e dos mercados abertos e não apoia uma guerra comercial".

No final da reunião, o Presidente Xi endereçou um convite formal a Suas Majestades o Rei e a Rainha de Espanha para visitarem a China no próximo ano.