Pedro Sánchez visita Pequim num momento de tensões entre a UE e a China

A UE impôs tarifas provisórias sobre os veículos elétricos chineses, com a Comissão Europeia a defender que as empresas chinesas beneficiam injustamente de subsídios governamentais.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chegou a Pequim, a primeira paragem de uma viagem à China que visa reforçar o que considera ser uma estreita relação bilateral política e comercial.

"O nosso objetivo é manter a dinâmica política da relação bilateral, reforçar as relações económicas e comerciais e apoiar a cultura, a educação e a ciência espanholas na China", afirmou Sánchez numa mensagem publicada na rede social X.

Em Pequim, Sánchez foi recebido pelo presidente chinês Xi Jinping, e manteve conversações com o primeiro-ministro do país, Li Qiang, e o presidente do Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo da China, Zhao Leji.

Pedro Sánchez inaugurou ainda o 9º Fórum Espanha-China e participou numa reunião do Conselho Consultivo Empresarial, composto por 15 empresas espanholas e 21 empresas chinesas.

Sánchez viajará para Xangai na segunda-feira à noite, onde abrirá o Encontro Empresarial Espanha-China na terça-feira.

"A China está disposta a aproveitar a visita do primeiro-ministro Sánchez como uma oportunidade para fazer avançar as relações bilaterais, aprofundar a confiança mútua através de intercâmbios de alto nível e enfrentar os desafios globais através de uma cooperação de alta qualidade", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, numa conferência de imprensa na semana passada.

No início de setembro, o ministério dos Negócios Estrangeiros revelou em comunicado que a visita de Sánchez terminaria na quarta-feira. A viagem do primeiro-ministro espanhol à China ocorre numa altura em que as tensões entre a União Europeia e a segunda maior economia do mundo se intensificam.

Em julho, a UE impôs tarifas provisóriassobre os veículos elétricos chineses, tendo a Comissão Europeia afirmado que as empresas chinesas beneficiam injustamente de generosos subsídios governamentais, o que lhes permite manter os preços baixos. Em outubro, os Estados-membros da UE irão votar na possibilidade de tornar essas tarifas permanentes.

Esta decisão levou Pequim a apresentar uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio.

O Ministério do Comércio da China afirmou que tinha recorrido ao mecanismo de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio (OMC) "para salvaguardar os direitos e interesses de desenvolvimento da indústria de veículos elétricos e a cooperação na transformação ecológica global".

Em junho, o Ministério do Comércio da China anunciou que tinha lançado uma "investigação anti-dumping" sobre as importações de "carne de porco e subprodutos de porco relevantes" da União Europeia, uma medida que abre caminho a restrições comerciais num setor sensível para a UE.

Em comunicado, a associação de agricultores do bloco, COPA-COCEGA, negou que o setor da carne de porco esteja envolvido em práticas anti-dumping e disse que a Espanha, os Países Baixos, a Dinamarca, a Alemanha e a Bélgica seriam os mais atingidos pela retaliação chinesa.

A Espanha é o maior exportador de carne de porco da Europa e, em 2023, forneceu à China cerca de 22% da sua carne de porco importada, um comércio que vale 1,2 mil milhões de euros.