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Greta Thunberg detida durante protesto contra subsídios aos combustíveis fósseis em Bruxelas

Greta Thunberg foi uma das várias pessoas detidas pela polícia belga durante o seu protesto contra os subsídios da UE aos combustíveis fósseis, em Bruxelas
Greta Thunberg foi uma das várias pessoas detidas pela polícia belga durante o seu protesto contra os subsídios da UE aos combustíveis fósseis, em Bruxelas Direitos de autor  Euronews
Direitos de autor Euronews
De David O'Sullivan & Evelyn Dom
Publicado a Últimas notícias
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A ativista climática Greta Thunberg foi uma das dezenas de pessoas detidas no sábado, depois de ter protestado contra o fim dos subsídios da UE aos combustíveis fósseis.

A ativista climática Greta Thunberg foi detida pela polícia belga no sábado, quando se manifestava contra os subsídios aos combustíveis fósseis concedidos pela União Europeia.

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A ativista sueca juntou-se a dezenas de manifestantes das organizações "Unidos pela Justiça Climática" e "Rebelião da Extinção", que bloquearam uma estrada importante em Bruxelas, a poucos quilómetros dos edifícios do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

Os manifestantes foram cercados pela polícia e vários foram detidos, enquanto os espectadores gritavam "não estão sozinhos" ao serem detidos.

Na semana passada, os "Unidos pela Justiça Climática" escreveu uma carta aberta à União Europeia e à Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen instou a sua nova equipa na próxima Comissão a começar a eliminar gradualmente os subsídios ao petróleo e ao gás, mas um relatório publicado em outubro passado mostrou que a UE ainda gasta mais de 100 mil milhões de euros por ano a subsidiar a indústria.

Na carta aberta, os "Unidos pela Justiça Climática" definem três objetivos: estabelecer um calendário para eliminar gradualmente os subsídios aos combustíveis fósseis até 2025, adotar uma orientação metodológica abrangente para os Estados-Membros da UE, bem como um quadro para a transparência e a responsabilização.

Em declarações à Euronews, a porta-voz do grupo, Angela Huston Gold, afirmou que se manifestou "porque a crise climática atingiu níveis catastróficos e mortais".

"A Comissão Europeia comprometeu-se a deixar de subsidiar as indústrias fósseis no 8º PAA (Programa de Ação Ambiental), mas continua a apoiar o petróleo e o gás com centenas de milhares de milhões de euros de subsídios todos os anos.

A nossa carta aberta apela à Comissão para que cumpra o que prometeu, começando por estabelecer um calendário e uma metodologia para a eliminação progressiva".

Gold afirma que o grupo precisa de recorrer a marchas, cartas, acções judiciais e desobediência civil para perturbar e chamar a atenção para a crise climática, uma vez que "sabemos que eles (a Comissão Europeia) não nos vão ouvir".

O grupo planeia continuar e intensificar a ação na Europa e em Bruxelas, tendo alguns dos presentes distribuído autocolantes a anunciar novas ações a realizar em outubro.

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