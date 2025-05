Por que uma vitória de Trump nas eleições americanas causaria preocupação na Europa?

PUBLICIDADE

Com a votação a decorrer, existe a preocupação na Europa de que uma vitória de Donald Trump possa significar problemas para a União Europeia (UE) em questões que vão desde a segurança e ajuda à Ucrânia até às tarifas comerciais, segundo os analistas.

Enquanto a candidata democrata e vice-presidente Kamala Harris é vista como suscetível de manter o statu quo com a UE em tais questões, o ex-presidente republicano Trump tem criticado repetidamente o bloco e ameaçado acabar com os atuais laços entre a UE e os EUA.

A ajuda à Ucrânia após a invasão total da Rússia em fevereiro de 2022 será um dos pontos de discussão mais urgentes entre a UE e o próximo presidente dos EUA.

Washington concedeu a Kiev dezenas de milhares de milhões de dólares em assistência militar e financeira desde 2022.

No entanto, os republicanos estão cada vez mais divididos quanto à concessão de mais dinheiro à Ucrânia, enquanto Trump criticou repetidamente o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy e recusou mesmo apoiar uma vitória de Kiev, sugerindo que poderia diminuir o apoio dos EUA se ganhasse as eleições.

"Um cenário é que Trump corte o fornecimento de armas à Ucrânia", disse Bart Szewczyk, analista do Fundo Marshall Alemão, em entrevista à Euronews.

Trump também disse que poderia acabar com o conflito, se fosse eleito, antes de tomar posse em janeiro, mas sem explicar como ou dar quaisquer detalhes.

Szewczyk disse que Trump poderá tentar chegar a um acordo com o presidente russo, Vladimir Putin, para conseguir um cessar-fogo e acabar com a guerra "à revelia dos ucranianos e dos europeus".

O mais provável é que a administração Trump continue a fornecer armas a Kiev, mas peça à Europa que pague a fatura. O apoio global da UE ao exército ucraniano está atualmente estimado em 43,5 mil milhões de euros, de acordo com dados do bloco, mas poderia aumentar para mais de 200 mil milhões de euros se esse cenário se tornasse realidade, disse Szewczyk.

O eurodeputado alemão advertiu que, em alternativa, é provável que haja "caos, uma mistura de tentativas de acordo de paz, fornecimento contínuo de armas, paragens e assim por diante, sem qualquer sentido".

América primeiro

Há muito que Trump defende o isolacionismo dos EUA - uma posição que tem vindo a ganhar popularidade no Partido Republicano nos últimos anos.

Num comício de campanha em fevereiro, afirmou que não defenderia os membros da NATO de um ataque da Rússia se estes não cumprissem as suas obrigações em matéria de defesa.

Os Estados Unidos estão frustrados com o facto de muitos dos 31 membros da NATO não estarem a cumprir o objetivo anual de despesas com a defesa de, pelo menos, 2% do PIB. A aliança militar estima que 23 membros atingirão o objetivo este ano, em comparação com apenas três países há uma década.

Washington paga atualmente cerca de 16,2% dos principais orçamentos da NATO, a mesma percentagem que Berlim.

"A ideia é que a Europa deve realmente preparar um mundo em que os Estados Unidos deixem de desempenhar o papel que têm atualmente", disse Serge Jaumain, professor da Universidade Livre de Bruxelas (ULB), à Euronews.

PUBLICIDADE

O professor disse ainda à Euronews que "a era em que os Estados Unidos estavam extremamente presentes a nível europeu" acabou.

Protecionismo de novo na moda?

Outro motivo de preocupação para a Europa é a ameaça de Trump implementar uma política protecionista e atingir outros países com tarifas comerciais. Trump prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações de todos os países e 60% sobre as importações da China.

Os EUA são o principal parceiro comercial da UE. O comércio de bens entre os parceiros mais do que duplicou na última década, totalizando quase 870 mil milhões de euros em 2022, de acordo com os últimos dados do bloco. As três principais exportações da UE para os EUA são medicamentos, produtos farmacêuticos e veículos, enquanto o gás natural, os óleos de petróleo e o petróleo bruto são as maiores importações da UE dos EUA.

No entanto, Trump tem criticado a UE, avisando que esta "pagará um preço elevado" por não comprar bens americanos suficientes, caso ganhe as eleições.

PUBLICIDADE

"Em termos de relações comerciais, a ideia é proteger os EUA em todo o lado", afirmou Jaumain. "Estas medidas (as tarifas propostas) são também, possivelmente, uma retaliação contra a Europa".

No entanto, dada a imprevisibilidade do candidato republicano, tais promessas de campanha devem ser vistas com o devido ceticismo, segundo analistas como Jaumain.