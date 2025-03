De euronews

O Pontífice deixou a policlínica Gemelli, em Roma, momentos depois de abençoar e agradecer aos fiéis. Francisco tem pela frente um período de convalescença na sua residência de Santa Marta, de dois meses.

Após mais de um mês de hospitalização devido a uma pneumonia bilateral, o Papa Francisco apareceu em público a olhar pela janela da policlínica Agostino Gemelli. De seguida, o Pontífice deixou o hospital para ser transferido para a sua residência em Santa Marta, onde terá de cumprir um período de convalescença de pelo menos dois meses.

Numa conferência anunciada de forma surpreendente, a equipa médica do hospital anunciou no sábado que o Pontífice tinha recuperado da pneumonia, mas que teria de repousar e não poderia reunir-se imediatamente com grupos de pessoas.

O Papa correu risco de vida em duas ocasiões, durante a sua hospitalização

Sergio Alfieri, diretor do departamento de ciências médico-cirúrgicas do Hospital Gemelli, explicou numa conferência de imprensa que as infeções polimicrobianas levarão algum tempo e que o Papa voltará a falar como antes. Quando, a 6 de março, Francisco enviou uma mensagem áudio aos fiéis para lhes agradecer a sua proximidade e as suas orações, muitos se interrogaram se o Pontífice teria tido mais problemas durante a sua hospitalização. Alfieri explicou que se tratava de um efeito normal da infeção e que, com o tempo, o Papa voltará a falar como antes.

Segundo as informações, durante os 37 dias de hospitalização, o Pontífice continuou a trabalhar, mas a infeção era grave e, em dois episódios, quase morreu. Durante a convalescença, o Pontífice não necessitará de muito tratamento, mas precisará de oxigénio, como todos os doentes que recebem alta devido a pneumonia.

